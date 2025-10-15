Ayuso viaja a Texas para reunirse con grandes tecnológicas y visitar el GP de Fórmula 1 en Austin

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará este próximo jueves un viaje institucional de cinco días a Austin, la capital del estado norteamericano de Texas, con una agenda económica centrada en la visita a grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera.

Ayuso, en su quinto viaje a EEUU, mantendrá un encuentro con directivos de empresas con el objetivo de atraer inversiones a la región, además de celebrar una reunión institucional con representantes de The Texas University, uno de los principales centros públicos de educación superior del país y entre las mejores universidades mundiales.

Y es que EEUU es el segundo país inversor en la Comunidad de Madrid con 3.375 millones de euros en 2024, lo que representa más de la mitad del conjunto de España. Desde 2019, coincidiendo con el primer Gobierno presidido por Ayuso, esta inversión norteamericana destinada a la región madrileña ha crecido en cerca de 850 millones de euros.

La presidenta madrileña tendrá también en su agenda de trabajo una reunión institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson, y aprovechará su estancia en la ciudad para asistir al Gran Premio de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 que se disputará este próximo fin de semana en el Circuito de las Américas.