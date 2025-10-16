1 / 8

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este jueves en el acto de que da inicio a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, en el barrio de Valdebebas de la capital, que la jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que es “fruto de nuestro compromiso con el Estado de derecho la libertad y la Justicia”. Ayuso ha constatado que será una de las obras “de mayor envergadura de la historia de nuestro país”, convirtiéndose en el complejo judicial más grande del mundo.