Mercedes Zarzalejo, azote de Begoña Gómez en la Asamblea, nueva viceconsejera de Educación

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombró este miércoles nueva viceconsejera de Educación a Mercedes Zarzalejo, hasta ahora diputada del PP en la Asamblea. Esta doctora en derecho saltó a la palestra durante la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica para tratar de dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense a Begoña Gómez.

Sus preguntas incisivas a la mujer del presidente del Gobierno la situaron como una de las protagonistas de aquella jornada del pasado 13 de noviembre. Gómez se acogió a su derecho a no declarar – a excepción de una breve introducción en la que dijo sentirse víctima de una campaña de "bulos y difamaciones"- por lo que las 20 cuestiones que le planteó Zarzalejo resonaron aún con más fuerza.

"Yo personalmente creo que ha perdido una oportunidad de oro para explicar muchas cosas, sobre todo de dar explicaciones a la comunidad universitaria que está tremendamente ofendida por estos hechos, porque la carrera académica es fruto de muchísimos años de esfuerzo, donde los docentes e investigadores utilizan muchos años de su vida para llegar donde ella ha llegado a golpe de pasarela", lamentó después Zarzalejo a Libertad Digital.

Otro de los asuntos polémicos de los que se encargó la diputada popular fue de redactar el pliego de cargos que derivó en una sanción contra Rocío Monasterio, entonces portavoz de Vox, por votar dos veces en una misma iniciativa, suplantando a un diputado ausente.

Ahora, previsiblemente, Zarzalejo, con amplia experiencia en el sector, tendrá un papel destacado en la formulación de la nueva ley de universidades. El anteproyecto de ley está cerca de aprobarse, pero cuenta con reticencias de la comunidad educativa, que exigen una mejor financiación de las universidades.

"Agradecemos los servicios prestados por la anterior viceconsejera y, desde luego, le deseamos toda la suerte de éxitos a Mercedes Zarzalejo, que se incorpora ahora a estas importantes responsabilidades", informó el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. "Se incorpora una persona también con amplia experiencia en la gestión, que además conoce muy bien el ámbito de la universidad", añadió.

Así, desde el Ejecutivo regional consideran que va a ser "un refuerzo muy importante para seguir abordando los retos que tiene esa consejería y, en particular, que tiene la universidad en nuestra región". El portavoz no aclaró si Zarzalejo compaginará su nueva cartera con el acta de diputada.