El PSOE y Más Madrid se han revuelto contra el Ayuntamiento de Madrid por la nueva tasa de basuras que el Consistorio defiende aplicar en cumplimiento de una normativa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a las críticas de la oposición, la medida llegó irónicamente desde la Moncloa bajo el pretexto —ya negado por Bruselas— de supuestos compromisos europeos.

Fue el pasado diciembre cuando la Comisión Europea desmintió públicamente esa versión en respuesta a dos cuestiones planteadas por el Grupo Popular en el Parlamento Europeo: la tasa no es obligatoria, sino una de varias opciones posibles para gestionar los residuos, y su aplicación quedaba "a discreción" de los Estados miembros.

Precisamente así lo ha recordado esta semana el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, que ha instado al PSOE a dejar de hacer el "ridículo". Ya en su momento denunció que fue Sánchez quien eligió "la herramienta más dañina para los madrileños".

Estimada @espinar_mar voy a intentar que no hagas ridículo, también en esto.

Respuesta de la Comsión Europea: original y traducido para que lo entiendas. También link. UE hace lista de mecanismos, los Gobiernos decidieron "a discreción" https://t.co/trqwwXA9Zr https://t.co/Bpp0io8C5H pic.twitter.com/T1uI29Sk1I — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 15, 2025

En medio de este escenario, Más Madrid ha lanzado una campaña para animar a los vecinos a recurrir el gravamen, que ha calificado de "chapuza" y de "obra 100%" de Almeida. Su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, ha acusado al alcalde de haber diseñado un "tasazo de basuras injusto" del que "ni un solo céntimo de los 300 millones que va a ingresar se destine a mejorar el servicio".

Según Rubiño, "Madrid está cada vez más sucia mientras el alcalde solo piensa en pasar el cazo y recaudar". La formación sostiene además que el Ayuntamiento ha aplicado de forma incorrecta la figura jurídica de la tasa, careciendo "de criterios de justicia social y sostenibilidad".

También la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha lamentado que "Madrid esté cada vez más sucia" mientras que el Ayuntamiento se dedica a "hacer caja a costa del bolsillo de los madrileños y madrileñas". "Que no te engañen: el único responsable de esta situación es Almeida", ha escrito en su cuenta de X.

Mientras el Ayuntamiento está haciendo caja con la tasa de residuos a costa del bolsillo de los madrileños y madrileñas, Madrid cada vez está más sucia. ‼️Que no te engañen‼️ El único responsable de esta situación es Almeida. https://t.co/l9U9hT9UAS — Reyes Maroto (@MarotoReyes) October 14, 2025

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha respondido a la oposición subrayando que el Consistorio "cumple con una ley impuesta" por Sánchez y que, mientras la normativa siga vigente, está obligado a aplicarla. "Lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y la ley dice que en este caso son los inquilinos quienes lo tienen que asumir", ha afirmado el alcalde.

Además, como ya hizo, el edil ha vuelto a invitar a Rubiño y a Maroto a acudir juntos al Ministerio de Hacienda para exigir su derogación. "Registremos ese escrito pidiendo la derogación de la tasa de basuras", ha retado, para después animar a la izquierda a preguntar en los ayuntamientos en los que gobiernan "cuáles son los criterios de cálculo, porque han hecho exactamente los mismos que en la ciudad de Madrid".

En respuesta a las críticas de Más Madrid —que calificaba la medida de "cruel e inaceptable" para las familias con alquiler social—, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) asumirá el pago inicial de la tasa y lo repercutirá de forma prorrateada a los inquilinos a lo largo del año. Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que se han introducido exenciones para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y que en el resto de los casos no existe capacidad legal para modificar la aplicación del tributo.

Para Sanz la oposición está actuando "por desconocimiento o por mala fe". "No se puede obligar a un Gobierno a imponer una tasa y cuando la impone, decir que no les gusta. Basta ya de hipocresía", ha zanjado.