Eresa Beitia, cofundadora de la asociación vasca-navarra EGO NON ha sido entrevistada en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre los talleres que están impartiendo en diferentes colegios de la Comunidad de Madrid sobre la historia criminal de ETA. También ha agradecido el apoyo de Isabel Díaz Ayuso y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, quien "por supuesto no nos ha llamado", lamentaba.

Según ha explicado Beitia, les ha sorprendido la gran acogida que ha tenido esta iniciativa en la Comunidad de Madrid: "Mucha gente nos ha felicitado y está muy contenta, ojalá otras comunidades acogieran esta iniciativa para que los jóvenes puedan saber la historia criminal de ETA y la reconversión de después en EH Bildu".

"No sabían quién era Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco"

"Estamos muy contentos con las charlas, con los niños y con las preguntas que nos hacen". Beitia ha lamentado que los chicos "no sabían quién era Miguel Ángel Blanco o José Antonio Ortega Lara, pero ha indicado que "si indagan en Google y le preguntan a sus padres ya tendrán un ángulo de conocimiento".

Sobre la puesta en escena en Madrid, la cofundadora de EGO NON ha explicado que han hablado anteriormente con la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha agradecido su apoyo para avanzar en esta iniciativa: "Hemos hablado solo con la Comunidad de Madrid, no hemos hablado aún con otras regiones al disponer de poco personal para gestionarlo". Y critica y lamenta que "por supuesto" no ha recibido llamadas del Gobierno de Pedro Sánchez.

⚫️ La Comunidad de Madrid imparte el taller 'Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes'. 👉 Más de 20 centros educativos acogerán charlas a lo largo de este trimestre, y que se extenderán también al próximo año. +Info: https://t.co/Tp8BfD21pm pic.twitter.com/ooXQ32eo9V — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 15, 2025

En lo que respecta a los centros educativos, Beitia ha dicho que "son los colegios los que eligen qué talleres quieren realizar, nos pasan una lista de quiénes han accedido y vamos allí". Según ella, ha ido todo "muy bien con los colegios, nos dan muchas facilidades".

Sobre el relato "potente" que están transmitiendo a los niños españoles, la fundadora ha presumido de que tienen "por un lado el testimonio de la gente de la calle y además personas que han sufrido el terrorismo de cerca y tienen a sus familias destrozadas por la lacra del terrorismo".