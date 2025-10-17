El ataque de una diputada de Más Madrid a Ayuso: "Su infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres"

La diputada de Más Madrid, Marta Carmona, ha criticado este jueves duramente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Carmona acusó a Ayuso de "crueldad" y de "manipular mezclando el dolor de los abortos espontáneos con el derecho al aborto". La controversia surgió tras las declaraciones recientes de Ayuso sobre su experiencia personal con la pérdida de dos bebés y su rechazo a las críticas del presidente Pedro Sánchez.

En su intervención, Carmona espetó que "la infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres ni haciendo sufrir más a quien necesita un aborto terapéutico". La diputada lamentó que la presidenta madrileña intente "confundir deliberadamente" dos realidades distintas: la infertilidad y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este ataque de la diputada, utilizando un tema tan delicado, ha recibido infinidad de críticas en redes sociales.

‼️ Una mujer que necesita un aborto terapéutico por riesgo grave para su vida escucha en la Sanidad Pública madrileña lo mismo que Ayuso gritó la semana pasada: "Váyase a otro lado". Eso tiene un nombre: CRUELDAD. La seña de identidad de este Gobierno. pic.twitter.com/eIiFOi1Aad — Más Madrid (@MasMadrid__) October 16, 2025

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, respondió defendiendo que en la Comunidad de Madrid "no se le niega a nadie" el derecho a abortar. Matute señaló que casi 3.000 mujeres de regiones con gobiernos de izquierda acudieron a Madrid para interrumpir sus embarazos el último año. Además, defendió que el sistema sanitario madrileño "funciona y respeta la libertad de las mujeres", acusando a la oposición de "utilizar la agenda feminista con fines partidistas".

Más Madrid ha denunciado que el Gobierno regional se niega a aplicar la ley estatal que exige la creación de un registro de objetores de conciencia. Según la formación, esta negativa implica "negar el aborto a las mujeres en la sanidad pública" y constituye "una actuación con crueldad".

De psiquiatra a portavoz parlamentaria

Antes de ser diputada y portavoz de Sanidad, Marta Carmona trabajó como psiquiatra en el Servicio Madrileño de Salud. Además, estuvo vinculada a colectivos como Médico Crítico, NoGracias y la Asociación Madrileña de Salud Mental, donde ocupó cargos internos y defendió un modelo sanitario con fuerte carga ideológica.

Carmona se define como "feminista, prosalubrista y comunitaria". Asegura que aprendió medicina en movimientos como IFMSA-Spain, donde destacó la importancia de los determinantes sociales y la perspectiva de género para abordar la salud. También expresa su rechazo a "los intereses neoliberales camuflados de buenas intenciones" y apuesta por una psiquiatría que evite su "función coercitiva".

La diputada acusó al Ejecutivo madrileño de ejercer "crueldad institucional" por proteger el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, una postura defendida por el Gobierno regional como parte de su política sanitaria.

La presidenta madrileña ha manifestado que su modelo apuesta por un aborto "legal, seguro y poco frecuente", y ha destacado que el verdadero fracaso social es el elevado número de abortos anuales en España, que supera los 100.000, con uno de cada cinco en Madrid. En paralelo, su Gobierno impulsa políticas para fomentar la natalidad y trabaja en una futura ley de protección del no nacido, garantizando derechos sin imponer.