Estas son todas las tapas por 3,5 euros que podrás encontrar este año en Tapapiés

El barrio de Lavapiés de Madrid ya ha dado el pistoletazo de salida a la 15ª edición de Tapapiés, su gran evento gastronómico que se celebra desde este miércoles 16 hasta el 26 de octubre.

En total, 92 tapas de 30 países diferentes se darán cita en 68 bares y restaurantes del barrio, además de 24 establecimientos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín, que se suman de nuevo a la cita. Entre la enorme lista consultada, se encuentran tapas como los choricitos olmedo de Abascal Olmedo; el cannolo boom de Café Barbieri; la bomba calores de Casa Calores; las croquetas de rabo de toro de Casa María; o el abrazo de maíz y chicharrón de Cháchara.

Un año más, la oferta también incluye opciones para celíacos, veganas y vegetarianas, con un total de 21 tapas sin gluten, 10 veganas y otras 10 vegetarianas. Como novedad, el Mercado de Antón Martín abrirá por primera vez los domingos 19 y 26 de octubre. Desde Libertad Digital te mostramos el mapa completo de los 92 locales participantes en la ruta.

Organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, las previsiones apuntan a que más de 90.000 personas visitarán el barrio, superando el medio millón de tapas y botellines servidos en la pasada edición.

Cada tapa tendrá un único precio de 3,5 euros si va acompañada de una cerveza (botellín o caña El Águila Dorada); 2,5 euros si se consume sola; y 4 euros en su opción para celíacos. Doce de las nuevas aperturas del barrio debutan este año en el festival.

Además de la gastronomía, habrá actuaciones, pasacalles y espectáculos gratuitos del 16 al 22 de octubre en las plazas de Ana Diosdado, Arturo Barea, Lavapiés, Cascorro y Nelson Mandela.