Ayuso insta a Trump desde Austin a eliminar los aranceles a productos gastronómicos de la UE como el aceite y el vino

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este martes a los empresarios norteamericanos a invertir y confiar en Madrid, "hub digital del sur de Europa" y "puerta de entrada al continente", que ya atrae 2 de cada 3 euros que llegaron a España el año pasado, y en el caso de Estados Unidos 25.000 millones desde 2019, año en el que accedió por primera vez a la Presidencia autonómica.

En un encuentro con inversores estadounidenses en Austin (Texas), organizado por Invest in Madrid, Ayuso ha pedido a la Administración Trump que elimine los aranceles de productos gastronómicos de la Unión Europea como el vino y el aceite. "Es salud e inversión", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha constatado las muchas similitudes políticas entre el Gobierno madrileño y EEUU, país que, ha recordado, son los dos bienes más preciados; la defensa de una fiscalidad y burocracia "ajustadas, para que sean eficaces y no confiscatorias", y que permitan gestionar unos servicios públicos de la máxima calidad y que "nadie se quede atrás", siempre bajo la premisa de que las subvenciones son "para el que no puede, no para el que no quiere".

Durante su participación en este foro, Ayuso ha anunciado la creación de un nuevo Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito militar y civil, reforzando su posición como "referencia" en estos ámbitos y situándola a la altura de regiones punteras en Europa como Hamburgo o la Île de France.

La presidenta autonómica ha asegurado que este nuevo organismo será una plataforma en la que integrar a todos los actores del sector, pequeñas y grandes empresas, universidades y centros de investigación. Y ha resaltado la importancia de estos dos ámbitos para los gobiernos de todo el mundo, al tiempo que ha recordado Madrid es la primera región industrial en materia de defensa de España, concentrando el 54% de los empleos directos del sector y el 61% del volumen de facturación de las empresas.

En este sentido, ha recordado que en Madrid están ubicados centros de referencia nacional, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y universidades de vanguardia como la Politécnica, que participa en el programa DIANA de la OTAN.

En otro orden de cosas, la presidenta ha resaltado la competitividad de empresas españolas como Ferrovial, ACS, BBVA o Acciona, que forman parte de la vida diaria de los estadounidenses "cuando conducen por alguna de sus autopistas o realizan operaciones bancarias". A la inversa, multinacionales como Microsoft, Google o Amazonhan elegido Madrid para establecer sus centros de datos, tecnologías de Inteligencia Artificial y computación cloud, creando una infraestructura digital "única en el sur de Europa", ha añadido.

Ante los inversores estadounidenses, Ayuso ha recordado que el crecimiento de la economía madrileña por encima de la media nacional se debe, en buena medida, a que es la única región de régimen común sin impuestos propios, con el IRPF más bajo del país, a lo que se une la deducción pionera del 20% en el tramo autonómico de este tributo para nuevas inversiones de personas que hayan vivido fuera de España en los últimos cinco años.

La presidenta madrileña ha recordado también que la Comunidad de Madrid es una de las regiones con el nivel de endeudamiento más bajo, lo que le permite financiarse íntegramente en los mercados "sin dejar herencias a las siguientes generaciones", sabiendo, en su opinión, que "una Administración ilimitada hace ciudadanos dependientes con consecuencias catastróficas".

En esta misma línea, se ha referido a la Línea Abierta contra la Hiperregulación que ha eliminado ya 500 normas "obsoletas" en apenas tres años, o la Ley de Mercado Abierto que equipara los trámites y licencias de una empresa que quiera operar en Madrid con el resto de regiones españolas.

"Esta confianza en la iniciativa individual se traduce en un tejido empresarial en plena ebullición", ha enfatizado la presidenta, que ha recordado cómo en Madrid abren más de 80 empresas cada día, casi 1 de cada 4 de toda España, generándose 289 puestos de trabajo, en el mercado más paritario y con los empleos más estables.