El Gobierno de Ayuso estalla contra Sánchez por la financiación para el ELA 1.100 fallecidos después

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha censurado al Gobierno de España por "pensar" que con 500 millones va a poder atender a las personas con ELA, una medida que ha tildado de "insuficiente" y ante la que ha pedido "respeto" a los pacientes.

Así lo ha manifestado este martes ante los medios de comunicación después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya anunciado a través de sus redes sociales que el Consejo de Ministros aprobará 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia y atender a los pacientes con ELA.

Aprobamos 500M€ más para reforzar el Sistema de Dependencia y dar respuesta a la Ley ELA. Además, hoy creamos el Grado III+, con atención 24h para personas con ELA y otras enfermedades complejas. Frente a los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del… pic.twitter.com/c5Q8Tx9KIf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2025

"He conocido la información esta mañana por el tuit del presidente. A mí me parece una total desvergüenza que lo incluya en el cajón de toda la deuda que tiene con las comunidades autónomas, que sobrepasa los 2.000 millones de euros al año sólo en la atención a la dependencia para toda España", ha apuntado. "Con lo cual, es una total desvergüenza que piense que con 500 millones de euros va a poder atender a las personas con ELA".

Dávila ha criticado a Sánchez y al Ejecutivo central por anunciar esta iniciativa para "tratar de salvar una situación por la infrafinanciación de la Ley ELA" y ha recordado que desde que se aprobó esta normativa "han fallecido 1.100 personas". "Yo creo que las personas con ELA se merecen un respeto. El presidente del Gobierno ha sido profundamente irrespetuoso volcando esta información a través de un tuit sin tener ninguna interlocución con las comunidades autónomas, que son las que están atendiendo a los pacientes con ELA en sus hospitales", ha lamentado.

En este sentido, la consejera ha señalado que de momento no tienen ningún documento ni información sobre la medida y ha lanzado que lo que Sánchez pretende es que "un nuevo 'yo invito, tú pagas' para que las comunidades autónomas "gestionen un dinero que es absolutamente insuficiente para los enfermos con ELA y los dependientes".