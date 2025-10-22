El Gobierno declara hoy Lugar de Memoria la Real Casa de Correos pese a que el expediente "ya ha caducado"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Este inmueble, convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en él, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia". Por ello, el ministro asegura que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

El BOE señala que, tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen".

El Gobierno recalca, según el texto del BOE, los "numerosos testimonios" de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales coinciden en señalar, la "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que el "expediente ya ha caducado" porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de la decisión, dando por bueno que el acto de publicación es el de notificación de la resolución. "Lleva caducado desde el 16 de octubre", precisan fuentes de la Puerta del Sol.

"Se trata de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente", ha afirmado Miguel Ángel García Martín, que ha recordado que el informe de la Real Academia de la Historia, encargado por el propio Ministerio de Torres, avaló a la Comunidad de Madrid.

En dicho informe la Real Academia de la Historia (RAH) asocia "ante todo" la Real Casa de Correos, "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores, con el periodo de la Ilustración. Este dictamen, solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, subraya el carácter ilustrado y central del edificio en la vida social y colectiva de la capital en el siglo XIX.

"Tratar de vincularlo con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución", ha apuntado el portavoz del Ejecutivo autonómico, toda vez que ha subrayado que la Real Casa de Correos es un edificio "completamente resignificado" y es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos. "Defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños".

"No me dan lecciones los que reivindican a Largo Caballero"

También el alcalde de Madrid ha terciado en la polémica. "Es una operación de carácter netamente político que no tiene sentido desde el punto de vista histórico", ha manifestado José Luis Martínez Almeida.

"Respecto a la Guerra Civil a mí no me dan lecciones los que reivindican la memoria de Largo Caballero. Hemos visto cómo estos días el PSOE reivindica la memoria de Largo Caballero y Francisco Largo Caballero fue un golpista, fue un antidemócrata. Propugnó el uso de la violencia, propugnó acabar con la democracia en España", ha recordado Almeida, quien ha insistido en rechazar lecciones de los socialistas.

"Pretender que vamos a aceptar lecciones de memoria histórica de aquellos que estos días han reivindicado la memoria de Largo Caballero, que hizo apología de la revolución, pegó un golpe de Estado en octubre del 34, no mostró arrepentimiento en ningún momento por los crímenes que se cometieron en la zona republicana mientras él era presidente del Gobierno...". Almeida ha instado al PSOE a que aprenda la "lección de reconciliación" que supuso la Transición y no tratar de "reventarla" así "como el modelo constitucional de convivencia que tenemos".

Sánchez anuncia un nuevo catálogo franquista para su retirada

Poco antes, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno había anunciado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará antes de que acabe el mes de noviembre el catálogo de elementos y de símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles".

Pedro Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno, durante una pregunta de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que quería saber qué medidas adoptará el Gobierno "para acabar con la exaltación del franquismo".

El listado anunciado por Sánchez está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada. "Creemos que es hora de que se tomen medidas", ha dicho el presidente que ha reivindicado que su Gobierno ya ha "tomado muchas en relación con la memoria democrática" y ha mencionado los actos programados en 2025 para celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco.