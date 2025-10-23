Madrid cambia el "tasazo" de basura de Sánchez y tendrá en cuenta cuántos viven en cada casa

El Ayuntamiento de Madrid introducirá a partir de 2026 el número de personas empadronadas en cada vivienda en el cálculo del ya conocido como "tasazo" de basura. La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha querido dejar claro desde el primer momento que esta medida no es una elección del Consistorio, sino la consecuencia de "una imposición unilateral" del Gobierno central a partir de una ley aprobada "por la izquierda".

"Es una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado Hidalgo durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, para después reprochar al líder socialista que "tratara de escudarse en Europa" —que acabó por desmentir su obligatoriedad— para justificar una norma que el Ayuntamiento se ha visto obligado a aplicar.

Pese a esa imposición, el equipo de Gobierno municipal —que "siempre" se ha "opuesto a esta tasa"— ha justificado esta actualización pensando en una "mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo". Según Hidalgo, incorporarla ha sido "de una gran complejidad técnica que muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir".

Con esto, la cosa queda entonces de la siguiente manera: se establecerán diez tramos de tarifas, desde una persona empadronada hasta diez o más, tomando como referencia el padrón municipal del inmueble a 1 de enero de 2026. La fórmula de cálculo combinará una tarifa básica —ligada al valor catastral del inmueble y que pagarán todos por igual— con otra variable "de generación", que dependerá de la cantidad y calidad de los residuos producidos en cada barrio.

Según las estimaciones, el recibo medio rondará los 142,6 euros, prácticamente igual que este año, más las variaciones correspondientes al número de empadronados.

Desde el Ayuntamiento han destacado que continúan sin incluir los más de 340 millones de euros correspondientes al servicio de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios, lo que "habría duplicado prácticamente las cuotas que tendrían que pagar los madrileños".

Además, mantendrán las exenciones para garajes y trasteros vinculados a viviendas, así como para solares y edificios en ruina; seguirán aplicando bonificaciones a familias numerosas; y conservaran la reducción del 100% del pago para perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción.

Asimismo, viviendas vacías y locales sin actividad solo abonarán la parte fija del servicio, aunque deberán acreditar cada año su situación para mantener esa condición. En línea con el principio de "quien contamina paga", la tasa recaerá sobre el propietario, que podrá repercutirla al inquilino.

Desde el Gobierno municipal han insistido este jueves en denunciar un "desastre" de tasa que, además, "no define los elementos esenciales que hay que marcar en un tributo". Esa falta de claridad, han lamentado, ha obligado a cada consistorio a diseñar su propio modelo.