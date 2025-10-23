Ayuso propone dos placas para Moncloa y Ferraz: "Aquí escondían al hermano de Sánchez" y "Aceptamos pago en metálico"

"Si tanto le gusta EEUU, háganos un favor: quédese allí y no vuelva", le espetó la portavoz del PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid al finalizar su intervención de este jueves en la sesión de control de la Asamblea.

Mar Espinar reprochaba así a Isabel Díaz Ayuso su reciente viaje institucional a Austin (Texas), donde acudió con una agenda económica centrada en la visita a grandes empresas tecnológicas, con el objetivo de atraer inversiones a la región, así como al Gran Premio de EEUU del Mundial de Fórmula 1. "Mientras usted veía carreritas en Texas aquí en Madrid los madrileños seguían hacinados en el Metro, las listas de espera sanitarias batiendo récords y las universidades públicas pidiendo auxilio para poder pagar las nóminas", resumió la socialista.

"Cerramos los parlamentos, se acaban las elecciones (y) la democracia representativa porque, total, yo pasaba por aquí y nadie me ha puesto en este escaño. Lo que usted diga, ¿acabamos aquí la legislatura? Venga, cuando usted quiera", replicó irónica la presidenta, que argumentó "que se convierten en autócratas a todos los niveles porque es lo que reciben desde la Moncloa".

La socialista no se refirió a ello, a pesar de que ayer el Gobierno defendió con vehemencia la decisión de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Pero sí lo hizo Ayuso. "Solo saben trabajar desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas".

Este jueves, además, el Gobierno publica en el BOE su decisión de declarar la tapia del cementerio de La Almudena como Lugar de Memoria.

Para la presidenta, "no puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y al guerracivilismo, como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos".

En este punto, Ayuso se refirió sin nombrarlo explícitamente al hecho de que el "expediente" para resignificar la Real Casa de Correos caducó el pasado 16 de octubre y, por tanto, el Gobierno habría actuado fuera de plazo al publicar su decisión en el BOE ayer miércoles, 23 de octubre. "Quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, ¿en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez?".

La Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 50.5 que los expedientes para catalogar estos espacios se han de "resolver y notificar en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación". El BOE especificaba ayer que "la incoación" del expediente "se llevó a cabo por Resolución de 16 de octubre 2024". El Gobierno, no obstante, sostiene que el plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente, que fue el 24 de octubre de 2024. Es decir, ayer terminaba dicho plazo. Una batalla legal que se dirimirá en los tribunales.

En este punto, Ayuso lanzó su propuesta: en la Moncloa, dijo, pueden "poner una nueva placa que diga ‘Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez’" y en la sede de Ferraz otra que rece ‘Aceptamos pago en metálico’". La bancada popular aplaudió su propuesta.

Ya que al PSOE le obsesiona las placas, le sugiero una: "Aceptamos pago en metálico". pic.twitter.com/xNdibzz6BD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 23, 2025

La jefa del Ejecutivo regional defendió su viaje institucional a EEUU e indicó a la oposición que toda la información al respecto la tienen colgada en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Eso sí, reconoció que durante su ausencia los escándalos no se han frenado.

"Han intentado en esta semana subir las cuotas a los autónomos. Han intentado seguir con su guerra sucia contra los periodistas, ahora intentando maniobrar contra el secreto profesional (y) contra periodistas como el corresponsal de ABC en los Estados Unidos que lleva tanto tiempo trabajando allí. Hemos conocido, en lo que me he ido, que los fontaneros seguían operando contra jueces y fiscales; que hay un fiscal procesado por una operación de Estado que todavía tiene el cuajo y el poco pundonor de, en lugar de abandonar por decencia su plaza, hace nombramientos masivos a dedo para seguir colonizando y corrompiendo las instituciones, porque Sánchez dijo que había que ‘limpiar la Fiscalía sin límites’. Y ahora hemos sabido que han puesto un cajero automático en Ferraz", resumió Ayuso, quien sobre esto último añadió: "Va a ser que a lo mejor todos los empresarios que dicen que han entrado con bolsas tenían razón y era así como ustedes se han estado financiando".