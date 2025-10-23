Condenada una enfermera en Madrid por confundirse con los nombres de los pacientes en la entrega de medicación

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha condenado a 6 meses de prisión a una auxiliar de enfermería de un centro de mayores en la localidad de Las Rozas por un delito de homicidio imprudente, además de un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, después de confundirse con los nombres de dos pacientes. El enfermero administró la medicación de Juliana a Julián. "Son cosas que pasan, los errores son una cosa humana y hay que aceptarlos", ha afirmado el máximo responsable de la residencia a los familiares del fallecido.

Los hechos se remontan al 18 de julio de 2018 y nos sitúan en la Residencia de mayores Reina Sofía de Las Rozas de Madrid. Según lo probado por la justicia madrileña, el centro realizó dos controles previos para confirmar que los fármacos se encontraban bien ubicados en su cajetín. No obstante, la ahora condenada, al retirarlos, confundió los nombres de los residentes y administró erróneamente la medicación. Dicha enfermera suministró medicación ansiolítica y antidepresiva a un residente al que no le correspondía ya que en realidad era para otra con una patología de esquizofrenia.

Momentos después de la enorme equivocación, se comprobó que el paciente se encontraba en un estado de somnolencia y procedieron a trasladarle al Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, donde falleció minutos después.

El informe forense confirmó que la ingesta de psicofármacos depresores del sistema nervioso central provocó en Julián una depresión respiratoria y cardíaca que le causó la muerte. La resolución no se pronuncia sobre la responsabilidad civil porque con anterioridad al juicio ya fue indemnizada la familia del finado.