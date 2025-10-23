Encendido discurso del diputado que busca disputarle el liderazgo a Mónica García: "Miserable bocachanclas"

"Pregunto por los altos cargos de la Comunidad de Madrid", inquirió en la Asamblea Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "No, señoría, no pregunta por eso", contestó escueto Miguel Ángel García Martín.

La pregunta registrada era la siguiente: "Cómo valora el Gobierno el cumplimiento del código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos". Su nombre no constaba, pero Más Madrid preguntaba por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta. El rifirrafe parlamentario comenzó tenso y terminó con insultos y bronca.

"El código ético que regula el comportamiento de los altos cargos de la Comunidad de Madrid establece que tienen que regirse por una serie de principios y valores, como son, por ejemplo, atender al interés general, la transparencia, la ejemplaridad, la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas", indicó Delgado.

En base a esto, el diputado de Más Madrid lanzó varias preguntas: "¿Nos pueden decir cómo casa buscar al interés general con defender a un defraudador fiscal confeso que además es el novio de tu jefa?, ¿nos puede explicar cómo casa el principio de ejemplaridad con las dos sentencias en firme que tiene, una por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante y la otra por difamar a una buena persona como era el doctor Montes?"

Pero Delgado fue más allá e insultó al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. "Y ya de paso, ¿nos pueden explicar ustedes cómo hace incompatible la defensa de esos valores liberales de los que tanto presumen con la monarquía feudal que tienen montada cuando utilizan esta casa, en lugar de para cesar a semejante sinvergüenza, para protegerle?". Se refería el diputado a las veces que la oposición ha solicitado la comparecencia de Rodríguez pero que han sido bloqueadas por la Mesa de la Asamblea.

"Ustedes además de unos cobardes son unos falsos. De hecho, son más falsos que la declaración de la renta del Pelucas", espetó también el parlamentario, que defendió que los casi 100.000 euros de sueldo público que cobra el jefe de gabinete de la presidenta conllevan una serie de "obligaciones y de compromisos", entre ellas acudir al Parlamento autonómico a dar explicaciones. "No están defendiendo una institución, están protegiendo un cortijo", acusó a los populares.

El consejero contestó que lecciones de ética por parte de Más Madrid ni una. "¿Dónde pone Más Madrid los límites de su ética? ¿Lo pone al soltar y a enviar a violadores a la calle, en reducir las penas de los malversadores, en amnistiar a los golpistas, en atacar a jueces y a periodistas, en aplaudir a narcodictaduras mientras se niega el reconocimiento a la Premio Nobel María Corina Machado o en seguir en el Palacio de la Moncloa a toda costa, aunque tengan que tragar con un presidente corrupto y con los chanchullos del Partido Socialista?", lanzó García Martín.

"Y dentro de su propio partido, ¿a usted le parece ético que su grupo parlamentario se reúna con Bildu, que blanquee a una formación política, que se niega a condenar 853 asesinatos de ETA? ¿A usted eso le parece ético? ¿Le parece ético que su líder, la señora García, haya cobrado irregularmente de esta asamblea 13.000 euros? ¿A usted mismo le parece ético cobrar más de 30.000 euros por una indemnización por asistencia a la Junta de Portavoces sin haberla pisado prácticamente nunca?"

Fue esta última cuestión la que hizo saltar después al diputado de Más Madrid. "Ha dicho que cobro indebidamente una indemnización de esta casa y es la segunda vez que lo dice". No fue exactamente eso lo que dijo el consejero pero el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, permitió a Delgado continuar con su alegato.

"Los servicios de la Cámara emitieron un informe bastante prolijo en el que dicen básicamente que se coma con patatas lo que acaba de decir porque es mentira, porque yo no tenía obligación de ir a esa Junta de Portavoces", se defendió. "Yo sé lo que haría una persona decente cuando acusa de algo tan grave y se demuestra que es mentira; usted tiene ahora la ocasión de demostrarnos si es una persona decente o un miserable bocachanclas".

El consejero no quiso dejar pasar por alto lo de miserable bocachanclas, por lo que pidió a Ossorio replicar al diputado. "Entiendo que el código ético del grupo Más Madrid es tan flexible como esa línea roja que tienen con la corrupción", pero "yo no le digo otra cosa, que es una realidad, que apenas ha pisado la Junta de Portavoces y es una realidad que usted ha cobrado por asistir. Me preguntaba por la ética y yo le digo que cobrar una indemnización por acudir a una Junta de Portavoces y no acudir no es ético, por mucho informe que usted tenga que avale su posición. Si considera que soy un bocachanclas por decírselo, lo soy: para mí, eso no es ético".

Emilio Delgado y su intención de batirse contra Ayuso

Hace unos días Emilio Delgado manifestaba de forma explícita su deseo de ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Cuando el nombre de Mónica García vuelve a sonar con fuerza para batirse contra Ayuso, el diputado de la formación liderada todavía por Manuela Bergerot dijo hace unos días en varios medios de comunicación: "Tengo una idea de Madrid en la cabeza, voy a pelear por ella"; "me gustaría, es una opción que barajo y me lo tomo en serio", incidió en otro momento sobre si se ve "enfrentándose" a Ayuso en las urnas.

Los dirigentes del partido conocieron estas declaraciones por la prensa y aunque Bergerot trató de restar importancia a las mismas – "todo el mundo va a encontrar un sitio en este proyecto coral"- lo cierto es que las palabras del diputado no sentaron bien entre sus filas.

Delgado (Madrid, 1976), lleva más de dos décadas en política activa y diez años como diputado en la Asamblea, a la que llegó con Podemos. Abandonó en 2016 la formación de Pablo Iglesias y entró en Más Madrid, logrando un escaño con esta formación en 2019. Es portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea y responsable de Políticas Sociales y, desde 2023, es además concejal en Móstoles. Un peso pesado del partido.