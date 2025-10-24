Un mes después de que, con el voto a favor del PP, saliera adelante la controvertida propuesta de Vox sobre el 'síndrome post aborto', se ha celebrado en el Palacio de Cibeles un Pleno monográfico a petición de Más Madrid y PSOE.

El alcalde José Luis Martínez Almeida ha reconocido que cometió un error al apoyar en septiembre esta iniciativa de Vox que obliga a los empleados municipales a informar a las mujeres de un supuesto síndrome posaborto que no tiene aval científico, y ha dicho que la propuesta no se aplicará. Y no lo hará a instancias de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, sí facilitarán información a las mujeres que de manera "libre y voluntaria" así lo deseen, siguiendo la guía del Ministerio de Sanidad. "Díganme si quieren hurtar información del Ministerio de Mónica García a las mujeres", instó el regidor a los grupos de izquierda en el hemiciclo, colocándoles frente a sus propias contradicciones.

"¿Por qué quieren hurtar información a las mujeres?, ¿por qué quieren decidir por las mujeres? ¡Dejen que las mujeres elijan libremente!", expuso Almeida en una apoteósica intervención. "¡Pero es que esta información es suya, pero si es que es de su Gobierno!", exclamó.

Así las cosas, concluyó: "¡Ustedes no quieren mujeres libres, ustedes quieren mujeres de izquierdas!". Más allá de la trifulca política, el Pleno había asido interrumpido unos minutos antes por una mujer, invitada por la izquierda, que desde la tribuna profirió gritos a favor del aborto por lo que fue expulsada.

En el bronco Pleno extraordinario, Almeida quiso también reivindicar la labor de su "extraordinario equipo" de gobierno por "lo que ha hecho por las mujeres en esta ciudad" y que contrasta con la actuación del Gobierno central, "que ha desprotegido a las mujeres y las ha hostigado, que ha prostituido a las mujeres con dinero público".

"Todos ustedes son responsables de los Koldos, de los Ábalos, de los Errejones, de los Monederos", espetó a las bancadas de la izquierda. "¿Usted nunca ha escuchado nada del señor Errejón? ¿Nunca le llegó lo que pasó en Castellón? ¿A ninguno de ustedes les llegó nada de cuando andaba por la Complutense el señor Monedero?", inquirió directamente al portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

En Más Madrid "callaron y miraron para otro lado" porque valoraron que era "mejor que Íñigo Errejón sacara un escaño a que una mujer pudiera ser protegida". La sentencia del alcalde calló como una losa en el Palacio de Cibeles.

Después le tocó el turno a Reyes Maroto. "¿Me está diciendo que la responsable directa de Paradores no se enteró de las orgías de Ábalos en los Paradores? Pero usted prefirió callar delante del secretario de Organización porque el Gobierno del que usted formó parte, con José Luis Ábalos, pagó prostitución con sueldos públicos. Y viene usted aquí a darnos lecciones sobre los derechos humanos". En este punto, el regidor también recordó las buenas relaciones de la izquierda con Bildu, en concreto la reunión que Más Madrid mantuvo en Bilbao con representantes de esta formación. "La hoja de ruta de las mujeres no la marca la izquierda".

Además, Almeida sacó a colación la Ley del sólo sí es sí o los fallos en las pulseras antimaltrato. "Ustedes son cómplices, por acción o por omisión, de desproteger, humillar, acosar y prostituir mujeres. No han sido capaces ni de decir una sola palabra porque cuando se aprobó la Ley del sí es sí no dijeron nada".

Tampoco quiso pasar por alto en el debate plenario la pretensión del Gobierno central de incluir el derecho al aborto en la Constitución. "Lo defienden como un derecho fundamental pero entonces ¿por qué lo incluyen en los Principios Rectores de la Política Económica y Social?", les preguntó.

Él mismo contestó apuntando que en esos principios, que actúan como una suerte de "cajón de sastre", evitan que la reforma constitucional afecte a su Título I porque, en ese caso, "tendría que convocar elecciones y por ahí no pasan". "Ustedes defienden a las mujeres hasta que agachan la cabeza delante de Pedro Sánchez".

Así, pues, "el Ayuntamiento de Madrid proporcionará información de acuerdo a una guía del Ministerio de Sanidad, aprobada por Mónica García". Ese informe habla de proporcionar información contrastada, de manera "libre y voluntaria" sobre los recursos a los que una mujer puede atenerse en el caso de que decida interrumpir su embarazo.