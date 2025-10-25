Ni acuerdos, ni acercamiento. La reunión entre José Luis Martínez-Almeida y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, celebrada este viernes en el marco del Consejo y la Junta Local de Seguridad, ha reconfirmado lo evidente desde hace meses: una relación rota y dos visiones opuestas de la seguridad en la capital.

Si bien han coincidido ambos en considerar a Madrid una "ciudad segura", lo han hecho con reproches cruzados sobre falta de "compromiso" en la materia. Sobre la mesa, el alcalde ha puesto el acento en los problemas que, a su juicio, más preocupan a los madrileños, tales como el incremento de los delitos sexuales, la okupación o la falta de firmeza frente a los delincuentes reincidentes.

En este sentido, Almeida ha vuelto a reclamar reformas "inaplazables" que atajen la multirreincidencia, así como que reduzcan las 1.200 intervenciones de la Policía Municipal relacionadas con armas blancas en los últimos meses. "No puede ser que una persona que es detenida por la Policía más de diez veces le diga a los agentes: haz lo que quieras, que voy a estar inmediatamente en la calle otra vez. Y eso es lo que está pasando", ha denunciado el alcalde.

Policía Municipal de Madrid ha reforzado en los últimos meses el control de armas blancas en la capital, poniendo en marcha campañas específicas para la inspección de establecimientos donde pueden venderse, reforzando el control en parques y zonas donde están presentes las bandas juveniles violentas, incrementando la labor preventiva de la Sección de Agentes Tutores y dotando a los agentes de guantes detectores de metales para su mejor detección. En estos últimos meses, los agentes han detenido a alrededor de 40 personas por delitos de tenencia ilícita de armas y han investigado a varias más, además de vigilar la venta online, logrando así la detención de otras tres personas.

Tras el encuentro, en el que también han participado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, los principales mandos y representantes en materia de seguridad de la capital y los portavoces de los grupos municipales, Almeida ha subrayado el esfuerzo del Ayuntamiento y del conjunto de la Policía Municipal por hacer de Madrid una ciudad más segura, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque existan algunas amenazas que se deben abordar de forma prioritaria.

En relación a las bandas juveniles violentas, el alcalde ha exigido al Gobierno de España que introduzca cambios legislativos que dificulten su acceso a las armas blancas, que penalicen la reincidencia delictiva y que agilicen la lucha contra la okupación e inquiokupación.

Policía Municipal ha detenido en lo que va de año a 26 personas vinculadas a estas bandas juveniles violentas, en el marco de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principales competentes en materia de seguridad ciudadana. Entre estas intervenciones, la detención de un menor de edad portando un arma de fuego en las Fiestas de San Isidro; la detención de seis personas, tres de ellas menores, en las fiestas de Moratalaz, también con armas, o la detención de cuatro menores portando machetes en las fiestas del MADO.

Aumento de las agresiones sexuales

Con especial énfasis, Almeida ha advertido que las agresiones sexuales "han aumentado entre un ocho y un diez por ciento" en lo que va de año, un incremento que ha calificado de muy "preocupante". Al finalizar la reunión, Almeida ha solicitado a Martín tomarse "muy en serio esta cuestión".

Además, ha denunciado que el delegado del Gobierno haya intentado rebajar la importancia "del número de denuncias" a la vez que ha "tratado de deslindar el número de denuncias de lo que son las agresiones sexuales en la ciudad de Madrid". "Nunca había oído que tratara de deslindar de esa manera los dos números, a lo mejor consciente de que este es un fenómeno que de verdad se está produciendo y que es altamente preocupante", ha criticado.

Acusa a Interior de obligar a rehacer el convenio VioGén

El alcalde también ha aprovechado la reunión para denunciar que el Ministerio del Interior haya obligado a "volver a la casilla de salida" con la renovación del convenio VioGén, el sistema de colaboración entre administraciones para la protección de las víctimas de violencia de género. Tras un año de trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y con un texto "ya cerrado y avalado", ha explicado, el Gobierno central ha decidido "empezar desde cero" la elaboración del acuerdo, paralizando un proceso que el Ayuntamiento daba por concluido desde julio, cuando remitió la memoria económica solicitada.

Además, ha recordado que la Policía Municipal de Madrid es el cuerpo local con más víctimas y órdenes de protección a su cargo de toda España y que las ayudas municipales "son muy superiores" a las contempladas en el convenio estatal que quieren que firme, cuyo nivel de protección considera muy "inferior" al que ya ofrece la capital.

En la Junta Local de Seguridad se ha informado también de que Policía Municipal ha incrementado su plantilla respecto al año pasado (2,3%), un esfuerzo del Ayuntamiento pese a mantenerse la tasa de reposición por parte del Gobierno, por lo que el alcalde ha reiterado la necesidad de modificarla "para que la ciudad pueda contar con el número de agentes que necesita".

El esfuerzo municipal, en todo caso, ha permitido que se incorporen 363 nuevos agentes y el próximo año, se prevén sumar 327 agentes más gracias a las más de 1.000 plazas que en estos momentos hay en fase de oposición o próximas a su convocatoria. Además, está bajando la media de edad de la plantilla policial y se está incrementando la presencia femenina, que ya roza el 24% de la escala técnica del cuerpo y de un 13,4% en el conjunto de la plantilla.

En lo que va de año, han aumentado un 6% las órdenes de servicio de los agentes en virtud del notable incremento de la actividad en la ciudad en los últimos ejercicios en todos los ámbitos, lo que implica más servicios de los policías madrileños, por lo que los responsables municipales han vuelto a insistir en la necesidad de que la capital pueda contar con más efectivos policiales.

Por su parte, Martín —que ha salido "alarmado" de la cita— ha preferido celebrar los datos globales, asegurando que Madrid "registra 4.000 delitos menos en lo que va de 2024 frente a 2023" y que son "los mejores datos de seguridad desde 2014". Sobre los delitos sexuales, ha reprochado al Ayuntamiento su ausencia en las mesas de trabajo impulsadas por su equipo.

📉 Madrid registra 4.000 delitos menos en lo que va de 2025 frente a 2024: los mejores datos de seguridad desde 2014. Hoy se ha celebrado en la Delegación del Gobierno, la Junta y el Consejo Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, copresidida por el delegado del Gobierno,… pic.twitter.com/ASmhqLgnYb — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) October 24, 2025

Para la Delegación, son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid quienes están bloqueando la renovación del acuerdo de VioGén "bajo la excusa" de reclamar más competencias para la Policía Municipal. Así, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que impulse la incorporación al sistema de los municipios madrileños gobernados por el PP que aún no participan en él.

En lo que respecta a su relación, Almeida ha reconocido que "sigue igual que antes de esta Junta", mientras que Martín ha lamentado la "manera de funcionar" del alcalde, a quien ha reprochado no haber intervenido en la reunión "para nada". Aun así, el delegado insiste en que un cambio de rumbo "está en sus manos".