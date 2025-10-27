Así funciona la Cuenta Digital que ya usan casi un millón de madrileños para evitarse trámites

La plataforma Cuenta Digital, por la que los madrileños pueden acceder a más de 170.000 trámites desde cualquier dispositivo, se está acercando al millón de usuarios al haber registrado más de 970.000 en un entorno digital donde la Comunidad de Madrid aspira a incluir "todos los servicios" de la región.

Así lo ha contado la consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital (Madrid Digital), Elena Liria, en un desayuno informativo organizado por Executive Fórum, en el Hotel Palace de Madrid, donde ha especificado que la aplicación ha contabilizado cerca de 10 millones de accesos y ha gestionado más de un millón de trámites desde su creación en 2024.

Los más demandados son la beca comedor (113.981 accesos), el alta del Carné Joven (57.468), la inscripción de demanda de empleo (53.253) o la Tarjeta Sanitaria (47.393), según datos del Ejecutivo regional.

El objetivo del Gobierno autonómico es que la oferta de trámites de Cuenta Digital "se vaya ampliando de forma continuada". Esta medida ha supuesto un incremento del 33% en el volumen de tramitación online, disminuyendo en un 80% el trabajo requerido en operaciones manuales y liberando más de 82.000 horas de trabajo al año a los empleados públicos.

Según ha expresado Liria durante el encuentro, Cuenta Digital "no es solamente una app". Según ha puntualizado, se trata de "un espacio donde tu entras y te identificas como ciudadano", para después acceder a "todos tus datos y carnés", previa concesión de permisos.

"Tienes la opción de personalizar también la visualización de todos estos datos y además, si también das autorización, la Comunidad de Madrid, gracias al uso de inteligencia artificial, te recomienda servicios y te hace un buscador inteligencia de todos los servicios digitales que tienes derecho a percibir", ha explicado.

Liria ha destacado algunas de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno autonómico, como la Historia Social Única, una herramienta que aúna todos los recursos e información de atención social que ofrece la región; o la implantación de soluciones basadas en IA en diferentes áreas, como justicia, empleo o vivienda.

"Tenemos más de 160 entidades locales que ya trabajan con la atención social primaria, contamos con todo lo que es un mapa de centro y servicios sociales", ha comentado la responsable regional, quien ha detallado que el Gobierno regional cuenta con una certera en la que están registradas "más de medio millón de historias sociales".