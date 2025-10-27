Ayuso anuncia que los Presupuestos de 2026 recogen un incremento del 17,7% para ayudas a los autónomos

La Comunidad de Madrid aumentará en 2026 en 5,6 millones (+17,7%) las ayudas a los trabajadores autónomos para 2026, tal y como recoge el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales que aprobará este miércoles el Consejo de Gobierno, y que posteriormente se remitirá a la Asamblea de Madrid. Así lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su participación en los XXIV Premios ATA. De esta manera, el Ejecutivo autonómico dedicará el próximo ejercicio 37,1 millones a este colectivo, fundamental para el crecimiento de la economía y el empleo.

Por un lado, se incrementará en un 40% el importe de las ayudas directas para los nuevos trabajadores por cuenta propia hasta alcanzar los 5.600 euros por beneficiario, 6.200 para casos especiales como emprender una actividad en un pequeño municipio (frente a los 4.000 y 4.580 actuales). También se crean nuevas subvenciones para contribuir al crecimiento y consolidación de aquellos negocios que lleven funcionando más de tres años.

Asimismo, la Tarifa Cero pasará a beneficiar también a los emprendedores mayores de 52 años que inicien su actividad profesional, y dejen de percibir el subsidio por desempleo, que podrán recibir 480 euros al mes -si ingresan menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional-, además de la subvención del 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

"No hay presupuestos, no se sabe incluso hasta dónde llega la deuda pública, porque ya ha pasado billones, pero bien que se conoce el hachazo -con coma incluida- que le van a meter a los autónomos en 2026", ha criticado la presidenta madrileña con dureza. "Siempre sin diálogo de manera impuesta y que ese diálogo, además, lo sorprendente es que solo le vale aquellos que odian a España y que viven de ella para romperla". En este sentido ha proclamado que "para nosotros nuestras embajadas son nuestras empresas".

En este sentido, ha censurado la "inconcebible" la situación que están soportando los autónomos en España. "No se puede comprender ni aceptar". Y es que, ha expuesto, los autónomos "levantan nuestro país con su trabajo, con el patrimonio de sus familias y en situaciones dificilísimas".

Pero "cada semana nos despertamos con una ocurrencia mayor, que siempre os toca a los autónomos pagarlas. Cuando van mal las encuestas, una nueva idea estrafalaria esa mañana, alejada de toda realidad, ¡ese día a echarse a temblar!, que se vuelven a mover las encuestas y que los gobiernos de coalición empiezan otra vez con las amenazas al bolsillo de los autónomos".

Antes, en el mismo acto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una "tarifa cero" para nuevos autónomos el primer año de actividad que se podrá extender a dos años para aquellos cuyos ingresos están en el entorno del salario mínimo interprofesional (SMI) o tienen menos de 35 años.

Feijóo ha explicado que esta medida forma parte del Plan Integral de Autónomos que también incluye eximir del IVA a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, lo que ha estimado que beneficiaría a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia. "Un plan sin improvisaciones para aliviar y no asfixiar", ha defendido el líder del PP que ya avanzó algunas de las medidas de esta estrategia hace un par de semanas.

Feijóo también ha propuesto reducir las declaraciones de IVA que tienen que hacer los autónomos empezando por dejarlas en dos al año y terminar en solo una, aliviando así de carga burocrática al colectivo. "Un autónomo no es un cajero automático", ha enfatizado el líder del PP que ha cargado con dureza contra las medidas del Gobierno que buscan elevar la carga fiscal de los emprendedores.

Asimismo ha señalado que el plan aboga por equipar las prestaciones de los autónomos con las de asalariados, por establecer mecanismos si viene "una mala racha", y por tomar medidas para afrontar el relevo generacional. En concreto, ha citado medidas específicas para apoyar la maternidad, flexibilizar el pago de cuotas y "ayudar a levantarse a quien necesite una segunda oportunidad".