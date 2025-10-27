Descarrila un tren de Cercanías en Madrid y el Gobierno de Ayuso estalla: "No puede volver a ocurrir"

Seis personas han resultado heridas de carácter leve este lunes por la tarde al descarrilar un tren de Cercanías que entraba en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y de Renfe.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado a Europa Press fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según han apuntado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del tren.

Como consecuencia de ello, a las 15.53 los servicios de emergencia han solicitado el corte urgente de tensión en la estación de San Fernando y la circulación de trenes ha quedado suspendida en este punto. Debido a ello, los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 sufren demoras y detenciones prolongadas.

Hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112.

Los servicios de emergencias han atendido finalmente a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres -una de 53 años y otra de unos 40- han sido evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros han sido dados de alta en el lugar, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se ha desplazado al lugar de los hechos, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha arremetido duramente contra el Gobierno central, que tiene las competencias en Cercanías. "Esto no puede volver a ocurrir. Le que se tome en serio la seguridad del Cercanías, que invierta en el Cercanías y el sistema ferroviario de nuestro país".

Miguel Ángel García Martín ha interpelado directamente al ministro del ramo, Óscar Puente, a quien ha exigido que "deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su Ministerio". "Desde el Consorcio Regional de Transportes ya hemos puesto las medidas necesarias para garantizar la movilidad en la zona, con un refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos en el Corredor del Henares y también con un refuerzo de la línea 9 de Metro de Madrid. Insistimos, pedimos que se tomen en serio la seguridad de todos y cada uno de los pasajeros de Cercanías en nuestra región".

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha incrementado los autobuses interurbanos que prestan servicio en las líneas 281 y 287, que conectan la capital con los municipios del Corredor del Henares. En total, se ha reforzado con 5 autobuses y un jefe de tráfico desplazado hasta la zona para organizar el servicio y poder atender toda la demanda provocada por la interrupción del servicio ferroviario.

Además, Metro de Madrid también ha aumentado un 10% la frecuencia de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid y ha incrementado el personal de atención al usuario en las estaciones con mayor demanda de viajeros.

Renfe descarta el exceso de velocidad

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido. En cualquier caso, apuntan desde Renfe a Europa Press, se ha descartado el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento. Personal de las compañías trabajan en la retirada del tren accidentado de la vía.

Renfe ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera sin paradas intermedias entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos. Los trenes procedentes de Atocha finalizan en Vicálvaro y los que proceden de Guadalajara, finalizan en Alcalá de Henares.

Por su parte, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha informado de que, una vez el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha puesto en contacto con él para trasladarle los primeros datos, se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para conocer en primera persona lo ocurrido.

"Se está estudiando actualmente cuáles han podido ser las causas de ese descarrilamiento", ha señalado Corpa, quien ha destacado que afortunadamente no hay heridos graves, y ha puesto en valor la rápida respuesta de los servicios de emergencia, incluida la Policía Nacional y la Policía Local de Coslada y San Fernando de Henares.