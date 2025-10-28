"La viva imagen de la gestión de Sánchez": trenes de los "años 80" y el ministro Puente "manipulando" en Twitter

El descarrilamiento ayer de un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares (Madrid), que cubría el trayecto Guadalajara-Chamartín, ha desatado una nueva guerra política entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, competente en esta materia, no ha dedicado hasta el momento ni una palabra a estos graves hechos, que dejaron a seis personas heridas leves. Por contra, se ha dedicado a emplear su cuenta en la red social X, antes Twitter, para arremeter compulsivamente contra el Metro de la Comunidad de Madrid, Carlos Mazón o los cribados de cáncer en Andalucía.

Hasta tal punto que ha llegado a dar pábulo a un comentario que confundía una estación del suburbano con otra de Cercanías. Ya ocurrió hace unos días un embrollo similar, cuando criticó a Ayuso por unas imágenes del Metro de París.

"El abuso de las redes sociales confunde al ministro Puente. Un ministro de Transportes que confunde el Metro de París con el de Madrid y ahora vemos que tampoco diferencia la red de Cercanías que mal gestiona con la de Metro. Si Óscar Puente y su equipo dedicaran el mismo tiempo a gestionar e invertir que a "postear" tendríamos el mejor sistema ferroviario del mundo", indicó irónico el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local.

"Es la viva imagen de la gestión de Pedro Sánchez en Madrid: trenes de los años 80" que acaban descarrilando y si no ocurrió algo más grave es "porque ese tren descarriló entrando en la estación; si lo llega a hacer a otra velocidad, estamos hablando de otra circunstancia", dijo un día después del accidente Isabel Díaz Ayuso.

Y es que, según informó Voz Pópuli, el tren descarrilado se corresponde con un modelo 446, que llegaron a España entre 1989 y 1993, por lo que tiene entre 32 y 36 años. Se trata del modelo más frecuente en las Cercanías madrileñas: casi la mitad de los trenes de la flota (130) se corresponden con este modelo, lo que denota un parque ferroviario muy envejecido y que se renovará para el próximo año.

La presidenta madrileña también lamentó este martes que la "única" vía de comunicación con el ministro del ramo "es el Twitter" y "hoy ha vuelto nuevamente a mentir y a manipular utilizando unas imágenes del colapso de las Cercanías, que son de su responsabilidad, y achacándolas al Metro de Madrid". "Eso es lo que tenemos", resumió. Siguiendo la estela del ministro, el PSOE-M ha utilizado también sus redes sociales para criticar lo que según ellos es una muy deficiente gestión de los servicios públicos por parte del Partido Popular. Así, ha colgado un vídeo en donde se muestran imágenes de andenes del Metro, colas en las paradas de autobuses o suciedad en las calles de la capital. Ni una palabra sobre el descarrilamiento de este lunes ni tampoco para los heridos. Alfonso Serrano ha afeado esta actitud de los socialistas. "Ayer descarriló otro tren de Cercanías. Ni una palabra del PSOE-M. Tranquilos, los heridos están bien. Hablo de los que provocan vuestros trenes".

Muere un trabajador arrollado por un tren de Cercanías

A los heridos de ayer se suma este martes la muerte de un trabajador de 57 años que ha fallecido esta madrugada tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4.40 horas, el 112 recibió la llamada alertando de este accidente y al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112, que encontraron al hombre inconsciente y en estado muy grave, en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos por reanimarlo, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Como consecuencia de este accidente, el tráfico de trenes en la línea C-3 de la red de Cercanías quedó interrumpido entre las estaciones de Getafe Industrial y Pinto desde el inicio del servicio hasta las 08.33 horas.

Cercanías Guadalajara-Atocha-Chamartín, alterado

A esta alteración del servicio de Cercanías se suma el que provocó el descarrilamiento. Este martes continúan afectadas las líneas C-2, C-7 y C-8. En el servicio entre Guadalajara y Chamartín (ida y vuelta), se ofrece una frecuencia de un tren cada 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando, con parada en todas las estaciones del trayecto.

Desde San Fernando, el tren continúa directamente hasta Chamartín, realizando únicamente una parada en Fuente de la Mora, han apuntado desde Cercanías. En cuanto al servicio entre San Fernando y Atocha (ida y vuelta), entre las 6.30 y las 9.00 horas, la frecuencia ha sido de seis minutos y, posteriormente, de 10 a 12 minutos.