Almeida e Inma Sanz contra Sánchez, el "prófugo de la democracia", y Más Madrid: "Tic, tac, señores de la izquierda"

El intercambio entre José Luis Martínez-Almeida y Reyes Maroto ha vuelto a agitar el Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado este martes en Cibeles. Después de un intenso rifirrafe entre ambos, el alcalde ha aprovechado la respuesta a una pregunta de su propio equipo para virar el debate hacia Pedro Sánchez, a quien ha calificado de "prófugo de la democracia".

Aun dirigiéndose a la bancada socialista —con una Maroto visiblemente tensa e incluso llamada al silencio por el presidente del Pleno—, Almeida ha subrayado que "los madrileños saben que aquí tienen un gobierno serio", mientras el Ejecutivo central "se dedica a sobrevivir a base de pactos con prófugos de la justicia".

Para Almeida, la diferencia entre los dos gobiernos es evidente: mientras Sánchez no ha sido capaz de construir "ni una sola vivienda en la ciudad de Madrid" durante los años que él lleva al frente del Consistorio, su equipo municipal ha ejecutado 850 millones en políticas de vivienda. "Se les debería caer la cara de vergüenza", ha afirmado, insistiendo en que el Gobierno de Sánchez "tiene fecha de caducidad".

El popular se ha referido también a la reciente ruptura del acuerdo entre el PSOE y Junts como "el penúltimo esperpento que ni España ni los españoles nos merecemos". A su juicio, este movimiento demuestra hasta qué punto la política nacional está "secuestrada por los intereses de los prófugos". "Ayer un prófugo de la justicia le dijo a un prófugo de la democracia que rompía con él esa mayoría progresista que ustedes vendieron a cambio de siete votos para amnistiar a todos estos delincuentes", ha recordado.

Así, Almeida ha sostenido que los ciudadanos "no se merecen" que una persona decida "desde Waterloo y Perpiñán" el futuro del país, ni mucho menos un presidente del Gobierno que "trabaje para que la democracia del 78 no la conozca ni la madre que la parió".

En el final de su turno, ha apelado al respeto institucional para instar a Sánchez a actuar con consecuencia y convocar elecciones ante la falta de apoyo en las Cortes Generales. "Ya está bien de que la voz en España la tengan Puigdemont, Junqueras u Otegi. La voz en España la deben tener los españoles", ha exclamado Almeida.

Pedro Sánchez está consiguiendo que a la Democracia del 78 no la conozca ni la madre que la parió @AlmeidaPP_ #PlenoMadrid pic.twitter.com/KexDnXMXng — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) October 28, 2025

Más tarde ha llegado el turno de la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que ha puesto el foco en Más Madrid por ser los "colaboradores necesarios de un Gobierno hasta el cuello de corrupción".

Sanz ha reprochado a la formación haber "mirado hacia otro lado" cuando aparecieron los primeros indicios de los casos que afectan al PSOE. Sin embargo, ha recordado, cuando los escándalos se hicieron imposibles de ignorar, "intentaron salvarse la cara" hablando de "líneas rojas" frente a una posible financiación ilegal. "Ya les advertí que ese momento llegaría. Y ese momento se acerca cada día más. Tic, tac, tic, tac, señores de la izquierda", ha manifestado.

TIC TAC TIC TAC Sres de la izquierda@InmaSanzO #PlenoMadrid pic.twitter.com/Lssy16vPtI — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) October 28, 2025

La vicealcaldesa ha lamentado que Más Madrid "ya forma parte del sanchismo", un "Gobierno corrupto y traidor a los españoles". "¿Saben lo más triste? Que no pueden decepcionar a nadie porque nadie espera nada de ustedes", ha rematado.