Los Presupuestos de Ayuso en 2026: 50 millones diarios en sanidad y educación y récord de inversión en universidades

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobará este miércoles el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026, los terceros consecutivos de esta legislatura, con una inversión de casi 50 millones diarios para su sanidad y educación públicas. Se superan, así, por primera vez los 30.000 millones de euros (30.663,6) con récord de 23.996 millones para políticas sociales (9 de cada 10 euros).

Las cuentas públicas madrileñas, que crecen un 6,98% con respecto a 2025, han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un sustancial aumento de 160 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos, que será remitido el jueves a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, recoge también más de 1.500 millones de euros para seguir desplegando las grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud. También recoge un aumento de un 42% de los fondos para vivienda social para entregar más de 700 y terminar otras 3.200 casas del Plan Vive de alquiler asequible.

Financiación de las universidades públicas: 75,3 millones más

Mención especial merece las universidades públicas. La Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a su financiación, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5% y récord histórico de inversión.

Esta dotación representa más del 4% del Presupuesto total en el próximo ejercicio en la Comunidad de Madrid, que en los dos últimos años ha aumentado el importe para sufragar la universidad pública en 122,6 millones, con una subida porcentual acumulada del 11%.

Las cuentas públicas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para el próximo ejercicio "reflejan así el compromiso" del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso de dotar a la Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y de Alcalá con los recursos necesarios para seguir impulsando una Educación Superior "libre, plural y de calidad" en un momento de máxima asfixia financiera de las mismas.

Esta apuesta, señalan desde el Gobierno autonómico, se confirma con el nuevo modelo de financiación que se recogerá en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que incluirá tres conceptos: financiación básica para el normal funcionamiento; por necesidades específicas como mantenimiento de edificios e instalaciones, y por la consecución de objetivos relacionados con su actividad académica e investigadora, capítulo este último que podrá llegar a recibir 10 millones de euros anuales.

También se produce un importante crecimiento en Educación Infantil, Primaria y Especial (1.379,5 millones, +3,5%), y Secundaria y FP (1.528,5 millones, +6,1%). Estas cantidades permitirán seguir incorporando nuevos docentes, con 2.725 maestros y profesores más que han empezado a dar clases este curso 2025/26, o el avance en la bajada de ratios de alumnos por aula, que ya es una realidad en todo el segundo ciclo de Infantil y 1º de Primaria (de 25 a 20 alumnos) y en los tres primeros cursos de Secundaria (de 30 a 25 estudiantes).

Incremento de becas y ayudas al estudio

Las becas y ayudas al estudio se incrementan hasta 256,6 millones de euros, récord en un año natural que permitirá sufragar programas como las becas comedor, las de Infantil o las ayudas para cursar FP de Grado Medio y Superior en centros privados. Además, otros 5 millones subvencionarán a los ayuntamientos a desplegar los programas de actividades extraescolares, apertura de centros en días no lectivos y el recién estrenado Patios Abiertos.

Las inversiones en infraestructuras educativas alcanzarán los 115 millones y las ayudas al transporte escolar crecen hasta los 27 millones, 5 más que en el actual ejercicio. Por su parte, el presupuesto de Investigación y Desarrollo (I+D) sube un 1,8% para reforzar la labor de los siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), y potenciar la atracción y retención de investigadores en centros de la región a través de los programas de ayudas César Nombela y Gabriela Morreale.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades dispondrá, así, en 2026 de un presupuesto de 6.959 millones, 259,4 más que en las anteriores cuentas (+3,9%). Con más de un 22% del total, es el segundo departamento del Ejecutivo autonómico con mayor dotación, solo por detrás de la Consejería de Sanidad.