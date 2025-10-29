Nuevo corte en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías que circulan por el Corredor del Henares

El servicio de Cercanías en el Corredor del Henares —las líneas C-2, C-7 y C-8— ha vuelto a quedar interrumpido este miércoles desde las 10.30 y hasta las 13.00 horas en el tramo comprendido entre Vicálvaro, Coslada y San Fernando de Henares, mientras se llevan a cabo las labores de reparación de la vía y la retirada del tren que descarriló el pasado lunes.

Durante ese tiempo, Renfe pondrá en marcha un servicio alternativo de autobuses con paradas en las estaciones afectadas —Vicálvaro (calle del Lago Michigan), Coslada (Doctor Fleming) y San Fernando (calle del Ferrocarril)—, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios.

Los trenes con destino Atocha finalizarán su recorrido en Vicálvaro o Coslada, mientras que los convoyes procedentes de Guadalajara operarán hasta Fuente de la Mora, según ha informado Cercanías Madrid.

El corte, que se prolongará durante dos horas y media, se produce como consecuencia del descarrilamiento del tren 21541, que cubría el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (línea C-2) y que se salió del eje de la vía al cambiar de aguja al entrar en la estación de San Fernando.

En el accidente, registrado a las 15.26 horas del lunes, seis personas resultaron heridas leves, dos de ellas trasladadas al Hospital del Henares.

Desde Renfe y Adif aseguran que continúan trabajando "para restablecer la circulación con total seguridad y con las frecuencias habituales lo antes posible". Sin embargo, la incidencia ha vuelto a poner sobre la mesa las deficiencias del servicio de Cercanías, dependiente del Ministerio de Transportes.

La Comunidad de Madrid ya advirtió el lunes desde el lugar del accidente que "esto no puede volver a ocurrir" y reclamó al ministro Óscar Puente que "se tome en serio la seguridad del Cercanías" y "que invierta en el sistema ferroviario de nuestro país".