Almeida aplaude que Sánchez lleve a su hija a una universidad privada: es "el triunfo de las políticas del PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado este jueves a la exclusiva publicada por Libertad Digital sobre la decisión de Pedro Sánchez de matricular a una de sus hijas en una universidad privada. Lo ha hecho con ironía y cierto aire de triunfo político: "Cuando nos pregunten quiénes son los símbolos de las políticas del PP en Madrid, diremos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha reconocido que leyó la información de este diario "con sumo interés", más que por la propia hija del presidente del Gobierno, por lo que implica de fondo. Para el alcalde, la decisión de Sánchez evidencia que "el ascensor social funciona en Madrid".

De igual manera, ha añadido, pasa con Pablo Iglesias. "Una persona que vive en Puente de Vallecas puede acabar viviendo en un casoplón en Galapagar, teniendo los ingresos millonarios que tiene con Irene Montero, y eligiendo libremente la educación privada para sus hijos", ha señalado.

Volviendo a lo del presidente del Gobierno, Almeida ha defendido que "el triunfo de las políticas del PP" es precisamente que los ciudadanos "tienen la libertad de elegir dónde quieren educar a sus hijos". "Eso me parece extraordinario", ha confesado, aplaudiendo la decisión del líder socialista. Sin embargo, sí ha denunciado la doble moral tanto de Sánchez como de Iglesias cuando esa posibilidad la ejercen, por ejemplo, "los madrileños".

En ese sentido, el alcalde ha pedido coherencia a quienes, desde la izquierda, atacan los modelos de libertad impulsados por los gobiernos madrileños: "Cuando se indignen con los madrileños por votar al PP, que se miren a sí mismos. Le niegan a los demás lo que ellos hacen".

"Sánchez está actuando como un corrupto"

También se ha referido Almeida a la comparecencia de Sánchez en el Senado, que seguía en directo mientras este atendía a los medios. Sobre la misma, el alcalde ha hablado de "momentos surrealistas" y ha insistido en que "está actuando como lo haría cualquier corrupto". "Cuando uno viaja en el Peugeot con una organización criminal sabe perfectamente con quién viaja", ha advertido.

Para Almeida, Sánchez pretende "banalizar" que compartiera trayecto con "una organización criminal, con Koldo, Ábalos, Cerdán". "Y lo evades con sonrisitas y con una explicación absolutamente inverosímil", ha criticado.

"Claro que se recorrió el Peugeot con esa organización criminal y todos sabemos de lo que debían hablar dentro del Peugeot. Hay tres imputados por organización criminal y es difícil pensar que el cuarto no compartiera intereses con esas tres personas", ha zanjado al final de su respuesta.