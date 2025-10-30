El Hospital Universitario público La Paz de Madrid ha aplicado con éxito una innovadora terapia CAR-T Tándem, la primera de su tipo en Europa, en jóvenes con leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria o en recaída. El tratamiento, desarrollado íntegramente en el sistema sanitario madrileño, ha permitido que siete de los once pacientes tratados estén ahora libres de la enfermedad.

Más aún, según los datos presentados por los investigadores, nueve de los once pacientes tratados mostraron una remisión completa un mes después de la infusión celular, sin rastro detectable de la enfermedad. Además, seis de ellos pudieron someterse a trasplante de médula ósea.

Después de un seguimiento medio de 20 meses, los expertos han constatado una supervivencia global del 72% en un grupo de pacientes que ya no contaba con otras opciones terapéuticas, por haber recibido sin éxito tratamientos como quimioterapias, trasplantes de médula ósea u otras terapias.

Durante la presentación de los resultados, celebrada en el propio centro hospitalario, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado la relevancia de este hito médico, que "refuerza el orgullo de pertenecer al Servicio Madrileño de Salud" y "abre puertas a la esperanza y a la vida".

La particularidad de la nueva CAR-T Tándem o Dual radica en su capacidad para reconocer dos moléculas distintas, CD19 y CD22, presentes en las células tumorales. A diferencia de la terapia CAR-T convencional, que solo actúa frente a un marcador, este enfoque doble reduce el riesgo de recaída. Si el tumor pierde una de las moléculas diana, las células modificadas pueden identificar la otra, manteniendo la eficacia del tratamiento.

Así lo ha corroborado el Doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica de la Paz, en Es Noticia de esRadio. La razón de esta segunda señal, ha explicado, es que con el método antiguo "más de la mitad de los enfermos a los tres años recaen".

Según ha afirmado, de los doce pacientes que han participado de este primer estudio, actualmente ya hay "ocho pacientes vivos con muy poquitos efectos adversos y con un seguimiento de más de año y medio".

Con esta nueva terapia, los linfocitos T de cada paciente se extraen y modifican genéticamente en laboratorio para que sean capaces de detectar y eliminar las células cancerosas. Tras su reintroducción en el organismo, comienzan a actuar como una defensa personalizada contra el tumor.

Dicho en palabras del doctor, "les ponemos un doble GPS para que reconozcan prácticamente de forma exclusiva a la célula leucémica". De esa manera hará su efecto en la célula leucémica y no en el resto del organismo. "Eso garantiza una alta especificidad y eficacia y una baja toxicidad", ha añadido Pérez.

En la conversación, el doctor ha matizado que la leucemia linfoblástica no solo afecta a niños, sino también a la población adolescente e incluso joven. De hecho, ha manifestado que en el estudio "hay al menos 200 pacientes que recuerde de 20 y 17 años". "Por definición, siempre se escapa a algunos por encima de esa edad, pero generalmente ocurre en menores de 30 años", ha dicho.

"A día de hoy la terapia CAR-T es una estrategia terapéutica que está revolucionando el campo médico en general, y en particular el campo de la oncología y mucho más en particular el de algunos tumores de la sangre. Muy probablemente, en los próximos años los nóbeles de medicina vengan muy ligados a esta estrategia", ha concluido al final de la entrevista.

Por su parte, "para ser más eficientes y poder seguir investigando y descubrir nuevas moléculas", la consejera Matute ha anunciado que la Comunidad de Madrid tendrá "un Centro Regional de Terapias Avanzadas en el Centro de Transfusiones que trabajará en red con todos nuestros hospitales".