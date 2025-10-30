La delincuencia se dispara en Rivas, feudo de IU, ante la "incompetencia" de la Delegación del Gobierno

En apenas un año, Rivas-Vaciamadrid ha visto duplicarse buena parte de sus delitos más comunes. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han pasado de 113 en el primer semestre de 2024 a 221 en el mismo periodo de 2025, un salto del 95,6%, según datos del Ministerio del Interior.

En los hogares el aumento ha sido aún más llamativo: de 68 robos con fuerza a 154, un 126,5% más. También han crecido los hurtos —de 835 a 948, un 13,5%— y los robos con violencia o intimidación, que se han incrementado un 8,7% en el mencionado tiempo. Estas cifras colocan a Rivas por encima de la media regional y confirman lo que desde hace meses denuncian los vecinos: una sensación de inseguridad creciente, pese a que el Gobierno central reste importancia a la situación.

Con ese telón de fondo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha visitado el municipio este miércoles. Lo ha hecho, además, como precedente a la celebración de un Pleno Extraordinario precisamente por el aumento de la delincuencia en el municipio. A su juicio, este repunte evidencia la "falta de trabajo y de competencia" del Ayuntamiento de Rivas —en el que gobierna Izquierda Unida— y también de la Delegación del Gobierno.

De esa forma ha aludido Serrano al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien ha acusado de "negar" lo evidente. Y es que fue la pasada semana, en una reunión entre Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid, cuando Martín prefirió limitarse a celebrar los datos globales porque, dijo, son "los mejores datos de seguridad desde 2014".

Volviendo a Rivas, el dirigente popular ha defendido que la solución allí pasa por la "prevención", y esta, a su parecer, se consigue reforzando los medios materiales y humanos de los cuerpos policiales. Por eso ha reclamado más agentes —"faltan más de 1.200 policías y guardias civiles en toda la región"— y ha denunciado que el Ejecutivo central haya preferido en cambio "avalar propuestas populistas como la de expulsar a delincuentes de determinados municipios".

A su juicio, lo urgente es que se construya una Comisaría Nacional en Rivas, una infraestructura pendiente desde hace años y esencial para un municipio que supera ya los 100.000 habitantes.

Para su alcaldesa, Aída Castillejo Parrilla, también ha tenido palabras. Serrano ha acusado al Consistorio de no pagar sus deudas, recordando que afronta un posible embargo por impagos a la Federación Madrileña de Municipios y mantiene una deuda de "varios millones" con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Un modelo de gestión, ha sostenido, "muy típico de la izquierda".

Frente a ese escenario, Serrano ha reivindicado el papel del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que, ha dicho, "sí cree en Rivas" y apuesta por responder a los problemas evidentes de los ripenses.