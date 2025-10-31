Ayuso logra reducir el abandono escolar: Madrid marca un mínimo histórico, por debajo del objetivo de la UE

La Comunidad de Madrid marca un mínimo histórico reduciendo su tasa de abandono escolar hasta un 8,9%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año, por el que este indicador desciende cuatro décimas respecto al segundo trimestre (9,3%).

Este porcentaje, el mejor de toda la serie desde que hay registros, se sitúa por primera vez por debajo del objetivo del 9% fijado por la Unión Europea para 2030.

El dato de la Comunidad de Madrid se sitúa 3,7 puntos por debajo de la media nacional, que permanece estable en el 12,6%. Por regiones, Madrid encabeza el grupo con menor proporción de jóvenes que dejan los estudios de forma prematura, junto al País Vasco, Cantabria y Navarra. En Cataluña, con una población escolar similar, la cifra llega al 13,3%, es decir, 4,4 puntos más que la madrileña.

Este avance consolida una tendencia descendente sostenida durante más de dos años. Desde 2023, la tasa se ha reducido en 2,5 puntos (de 11,4% a 8,9%), mientras que en el conjunto de España la bajada ha sido de tan solo 1,1 puntos. Desde el verano de 2019, coincidiendo con el inicio de la primera Legislatura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el descenso acumulado alcanza el 25%.

Para el Gobierno madrileño, "las cifras de la EPA respaldan la apuesta del Gobierno regional por una Educación libre, plural y de calidad, que ofrece una atención más individualizada a los alumnos y pone especial énfasis en dar respuesta a sus necesidades específicas".

Entre las medidas que el Ejecutivo autonómico está implementando para seguir avanzando en estos objetivos destaca la reducción de la ratio de estudiantes por aula, que en este nuevo curso 2025/26 se extiende ya a 1º de Primaria y a todo el segundo ciclo de Infantil (de 25 a 20), así como a 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria (de 30 a 25). A ello se suma la incorporación, el pasado septiembre, de 2.725 nuevos docentes en los centros públicos, un 50% más que el curso anterior.