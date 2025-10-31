La Audiencia de Madrid archiva otros dos intentos de reabrir la causa de las residencias durante el covid contra Ayuso

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias durante la pandemia del Covid y ha archivado dos nuevos intentos de reabrir la causa.

En concreto, ha desestimado dos recursos de apelación contra la decisión de dos juzgados de instrucción (Collado Villalba y Madrid) de no reabrir una causa ya archivada al respecto. En dichos autos, la Audiencia considera que la asistencia sanitaria prestada "fue adecuada, no habiéndose indicado por la parte recurrente elemento objetivo alguno de naturaleza médica posterior a dicho informe que ponga en cuestión lo dictaminado por el médico forense".

Además, argumenta que "no es jurídicamente posible reabrir una causa archivada bajo pretexto de una nueva valoración de los mismos hechos, que es lo que están pretendiendo".

Según la memoria de la Fiscalía de 2024, a cierre del año pasado los juzgados habían archivado ya un total de 92 denuncias (por supuesto homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro) por la atención de los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. De estas, sólo quedan ocho en tramitación.

Al añadir las diligencias preprocesales ante la Fiscalía, que no han llegado a elevarse a un juzgado por no encontrarse ningún indicio de delito, son ya más de 140 las denuncias archivadas..

La actuación de la Comunidad de Madrid, además, ha sido avalada por 10 sociedades médicas, entre ellas la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.