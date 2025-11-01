Fátima Matute: "Mónica García está cometiendo un delito contra la salud pública"

"Así no se puede trabajar". Esta afirmación resume en cinco palabras la impotencia que sufre la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute en conversación con Libertad Digital -a quien recibe en su despacho- tras ver cómo día a día la ministra del ramo busca el enfrentamiento con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La última polémica ha sido la de los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama tras destaparse el caso de Andalucía. Desde entonces la ministra Mónica García le ha reclamado a las autonomías que le faciliten los datos que tienen sobre esos cribados con el objetivo, han explicado desde su Ministerio, de controlar que los programas están funcionando. "Lo único que le interesa es hacer ruido para tirarnos los datos a la cabeza", denuncia Matute, médico radiólogo de profesión, quien reclama al Ministerio que defina unos indicadores comunes a todos. "A la ministra se le da muy bien la demagogia y las bombas de humo porque la que tiene que definir los indicadores es ella".

De hecho, ante el rechazo de las autonomías del PP a facilitar esos datos tan genéricos que no saben cómo va a utilizar el Ministerio y que escenificaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad, García ha amenazado esta semana con emprender acciones legales si no los entregan. "No tenemos miedo porque hacemos bien nuestro trabajo", se defiende Matute quien ha explicado que los datos existen porque "no se puede gestionar lo que no se mide".

Durante la entrevista la consejera ha podido demostrar el grado de conocimiento que tiene en esta materia: "nosotros como radiólogos, hacemos visible lo invisible. Elegí esta especialidad y creo profundamente en el valor que tiene". De esta manera reclama el papel de los profesionales en la detección del cáncer precoz. De ahí que lamente profundamente la utilización política que están haciendo de un asunto tan serio tanto la Ministra Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien, a pesar de ser médico, hace años escribía comentarios en su blog y en la red social X (antes Twitter) contrarios a la realización de cribados del tipo: "el cribado del cáncer de mama no sirve para nada" o sobre la autoexploración mamaria llegó a redactar que "si te tocas las tetas, que sólo sea por gusto".

"Cuando Padilla decía esas tonterías en sus blogs, yo era radiólogo de mama y me dediqué al cribado", asegura Fátima Matute quien añade que ella lo que quería era salvar vidas. Tilda de "lamentable" que una persona que es médico "haya llegado a un puesto de poder y de gestión sanitaria". Las declaraciones del secretario de Estado "están fuera de toda la literatura científica y del sentido común porque cuando se hace un cribado se hace para cambiar el rumbo de la enfermedad", reclama. Por ello, su temor es que con este tipo de mensajes y poniendo en duda el sistema de prevención de cáncer en España, la gente prefiera no someterse a las pruebas de control. "Cuando no tienes síntomas piensas que a ti no te va pasar, con lo que si oyes a una persona que tiene poder o aparece en televisión y dice que no sirve de nada, dices ¿para qué me lo voy a hacer? Con lo cual están cometiendo un delito de salud pública tanto la ministra como el secretario de estado". Considera que Mónica García está utilizando este asunto de forma "sectaria" cuando en realidad tendría que estar trabajando para mejorar la salud.

Mensaje de tranquilidad: los cribados funcionan

La Consejera madrileña asegura tener una sensibilidad especial con las mujeres por este tema porque ha visto centenares de casos de muchas asintomáticas que aún así iban nerviosas a hacerse la prueba, por lo que reclama que se cuide el componente emocional.

Así, Fátima Matute destaca en la entrevista con Libertad Digital la línea estratégica de la Comunidad de Madrid donde se dedican a hablar de salud y no de enfermedad. Trabajan en la prevención con las campañas de vacunación y los cribados para detectar la enfermedad antes de que aparezca. "El programa de la mama es "sólido, lleva muchos años funcionando y está demostrado que salva vidas", insiste. Asimismo en la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso le prestan mucha atención al cribado neonatal, a las cardiopatías congénitas de los recién nacidos y al cáncer de cérvix, colon y pulmón.

En este último caso, su Consejería le ha reclamado al Ministerio que lo impulse porque "no solo salvaríamos vidas sino que evitaríamos dolor de tratamientos cruentos, y además si nos ponemos a monetizar tendríamos más pacientes productivos en nuestro tejido empresarial y más gente sana". Sin embargo, las dos prórrogas consecutivas de Presupuestos Generales del Estado no ayudan. "El ministerio -de Sanidad- ha recibido el 50% de partida presupuestaria respecto al año anterior porque eso es lo que le importa a nuestro presidente la Sanidad y a la ministra que la ha puesto con un ariete contra la Comunidad Madrid", denuncia. Al tiempo que recuerda que para implantar los cribados se necesita dinero y "ese es el principal problema por el que no quiere implantar el de pulmón o no quiere aumentar nuestros residentes en rayos".