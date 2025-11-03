El delegado del Gobierno se abre a sancionar a Rosalía por el acto de Callao: fue "realmente peligroso"

La Delegación del Gobierno en Madrid analizará los informes de Policía Municipal sobre el acto de Rosalía en la plaza de Callao de la capital. Así lo ha explicado Francisco Martín en un desayuno informativo de Europa Press celebrado este lunes en el que ha señalado que la Delegación estudiará toda la documentación sobre la performance que hizo la cantante y que, como ha calificado Martín, entrañó peligro.

Además, Francisco Martín ha criticado la intención del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de trasladar a su departamento esa responsabilidad y decir: "'Ya será la Delegación del Gobierno quien sancione a Rosalía'. Creo que eso es lo que está buscando", ha afirmado Martín, quien ha recalcado que no hay actas de Policía Nacional sobre el evento porque no se le alertó.

Francisco Martín sí ha hecho un llamamiento a la "colaboración, la responsabilidad y la lealtad", especialmente cuando se habla de seguridad de los ciudadanos", aludiendo tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital, a quien ha acusado de "montar saraos corriendo y sin informar a nadie adecuadamente" en los últimos años, algo que ahora "está sufriendo en sus carnes" con el anuncio de Rosalía y su disco Lux.

Así, ha apuntado que hace unos meses desde Delegación del Gobierno se envió una instrucción a ambas administraciones para señalar la importancia de que se informe "en tiempo y forma" de los actos que promuevan.

"Han generado, yo creo, esa dinámica en la que cualquiera puede montar algo como lo que se convocó en la Plaza de Callao hace unas semanas y que fue, francamente, peligroso para la ciudadanía. Hemos visto a cientos de personas deambulando por una gran vía abierta y en una situación, pues creo que, francamente, de peligro", ha indicado Martín.