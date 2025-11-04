La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a abrir un frente con las comunidades gobernadas por el Partido Popular por sus "excusas" y "opacidad" en relación con los datos de cribados de cáncer, en el contexto de "los problemas sucedidos en Andalucía".

Así, ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades del PP para que le remitan en un mes los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cervix de los últimos cinco años que les reclamó tras los fallos detectados en Andalucía pero que se han negado a facilitarle.

Con este requerimiento, Sanidad inicia el procedimiento legal para obtener los indicadores reclamados y, de no recibirlos en ese plazo, acudirá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tenerlos porque "la ley, en este país, se cumple", ha advertido la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha explicado, el requerimiento "exige la remisión inmediata de los indicadores del programa poblacional de cribado de cáncer". Tal y como recoge la ministra, se ampara en las leyes de Sanidad, Cohesión y Salud Pública, que obligan a las autonomías a facilitar esa información al Ministerio.

"Corresponde al Ministerio de Sanidad el ejercicio de coordinación general plasmado en las actuaciones referidas anteriormente en la normativa sanitaria, siendo indispensable para su ejercicio que las autoridades sanitarias competentes autonómicas remitan la información que señalo en esta carta, que fue a su vez, previamente solicitada en la petición del Secretario de Estado de Sanidad", recoge el requerimiento enviado por la ministra y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

García "reitera" dicha petición "con la voluntad" de que su ministerio "pueda cumplir con sus competencias en materia de coordinación general y de vigilancia en el SNS". Apela además a la "lealtad institucional" para recibir una respuesta que incluya "los indicadores presentes en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, o, en su defecto, los resultados disponibles "con la información existente hasta este momento".

Iniciamos acciones legales contra las comunidades del PP por su opacidad con los cribados de cáncer. Las mamografías son sagradas y la sanidad pública es sagrada. Los datos no son de los gobiernos, es de la ciudadanía. pic.twitter.com/OV3AW6f4n7 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 4, 2025

Desde la Comunidad de Madrid alegan que "no se pueden entregar datos en el aire". Fuentes de la Consejería consideran que "la ministra continúa en una huida hacia adelante" y "sin reconocer que quién tiene que trabajar es ella". En referencia al requerimiento de la propia García, han ironizado con que sea precisamente ella quien "apele ahora a la lealtad institucional" cuando, aseguran, ha demostrado lo contrario "con continuas filtraciones y desplantes hacia todos los consejeros".

También destacan que el Ministerio reclame unos datos que no puede recibir porque no ha creado "la herramienta informática común". "¿Dónde le damos los datos las comunidades autónomas? ¿Dónde se los volcamos?", se han preguntado esas mismas fuentes. "Necesitamos un soporte válido, legal y homologado", contraatacan.

Así, aseguran, Madrid no entregará sus datos hasta que estas cuestiones queden resueltas. "Necesitamos un criterio común todas las comunidades y eso es responsabilidad del Ministerio".

En su requerimiento, fechado a 4 de noviembre, la ministra recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en abril un documento de consenso sobre los indicadores de cribado, y que algunas comunidades ya han remitido información o ya están trabajando en ello. En concreto, García se ha referido al resto de comunidades "que no están gobernadas por el Partido Popular". De ellas, ha piropeado su "voluntad de poner luz y taquígrafos en un programa puesto en cuestión por el gobierno del señor Moreno Bonilla".

Pero en Madrid sostienen que el Ministerio no ha terminado de definir cómo se deben medir esos indicadores, lo que impide la comparación entre territorios. Por su parte, la consejera Fátima Matute ha recordado que "aunque la ponencia de cribados haya consensuado qué indicadores hay que medir, lo que queda es definir cómo se miden y desarrollar la herramienta donde volcar los datos".

"Ni se han terminado de definir los indicadores ni existe la herramienta informática común para el tratamiento de los mismos", ha subrayado la consejera, que ha instado a García a "trabajar y dejar de reclamar cosas". Además, ha afeado a la ministra su falta de transparencia con otros asuntos: "Lo que tiene que hacer es publicar las listas de espera, donde ya va tarde, y donde volveremos a demostrar que Madrid tiene las menores de toda España".

Mientras tanto, la ministra ha defendido que "la ley se cumple y punto" y ha acusado a los gobiernos del PP de "ampararse en excusas de mal gobernante". En sus palabras, "los datos no son del señor Moreno Bonilla, ni de la señora Ayuso, ni del señor Mañueco; son de la ciudadanía".

"Las mamografías en este país son sagradas. La salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema sanitario es sagrado. Y no hay ningún interés político espúreo, ni ningún cálculo electoral, ni ningún cálculo partidista por parte del Partido Popular que esté por encima", ha zanjado García.