Una iniciativa para prevenir la soledad, para ilusionar a los mayores, y para que recuperen la ilusión por comunicarse. Es el alma de esta nueva propuesta que ha puesto en marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que busca este objetivo con la unión de varias generaciones. De esta manera, ya se está desarrollando un programa piloto para habilitar espacios destinados a escuelas infantiles en las nuevas residencias de mayores. En palabras de la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, este modelo de convivencia ayudará además a los niños para que "aprendan valores como la empatía, el respeto y la convivencia".

La dirigente ha comprobado el funcionamiento de primera mano durante su visita a la Residencia Bouco Meco, que en su caso ha visto ampliadas sus plazas financiadas por la Administración regional, pasando de 85 a 90. Dávila también ha destacado el incremento de cerca de 400 nuevas plazas públicas que se incorporan este mes de noviembre a la red autonómica, distribuidas en 168 residenciales y 231 de atención diurna.

En total, la Comunidad de Madrid ha impulsado durante esta Legislatura la creación de más de 2.000 nuevas plazas para la atención y cuidado de personas mayores en situación de dependencia, de las cuales 1.106 son residenciales y 1.022 de centro de día. "Una muestra clara del compromiso del Gobierno regional con las personas mayores y sus familias", ha afirmado la consejera. Compromiso que avalan con las 36.600 plazas dedicadas a la atención integral de estos ciudadanos.