La Comunidad de Madrid ha integrado dos nuevas funcionalidades a la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) a partir de las propuestas recogidas en los grupos de trabajo que se organizan en el laboratorio de ciudadanos, Citizen Lab, del Centro de Innovación Digitaliza Madrid.

Según ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en dichos grupos, donde se reúnen a personas con diferentes edades, "se les presenta a los madrileños las iniciativas que se van a poner en marcha y son ellos los que plantean recomendaciones y mejoras".

Como resultado de estas sesiones, desde este martes la aplicación incluye un buscador en la parte superior y un menú resumen fijo en la zona inferior, que reúne las opciones más usadas por los usuarios. "La finalidad es hacer posible la localización ágil y rápida de la información deseada en todo momento", ha asegurado el consejero.

El nuevo buscador se presenta como un icono de lupa que, al pulsar sobre él, abre una caja de texto para escribir directamente el contenido que se desea encontrar dentro de la aplicación. Por su parte, el menú inferior ofrece accesos rápidos a los apartados Cita Sanitaria, Medicación, Tarjeta Sanitaria y un botón de resumen que incluye también Informes y Resultados.

Desde esta zona, el usuario puede visualizar las consultas pendientes en los siguientes siete días, las prescripciones de medicamentos disponibles en la farmacia y los documentos médicos del último mes, que podrán descargarse de forma directa. En cada una de estas secciones se mostrarán los tres primeros resultados, con la opción de ver todos si existen más registros.

La app sanitaria de la Comunidad de Madrid cuenta ya con más de 3,6 millones de usuarios y alberga ya más de 185 funcionalidades y 65 servicios, avanzando así en el objetivo de centralizar todas las gestiones administrativas de la salud en un único espacio.