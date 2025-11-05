El plan de choque de Ayuso frente a la "intromisión" de Sánchez en la vivienda: menos burocracia y más construcción

Desde la Real Casa de Correos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la "intromisión" del Ejecutivo central en el mercado inmobiliario para defender que el problema de la vivienda debe abordarse "sin dogmas ni sectarismo y acabando con el exceso de burocracia".

"Lo único que está consiguiendo" Pedro Sánchez, ha criticado, "es que miles de viviendas echen el cierre en la persiana y no se atrevan a salir al mercado especialmente del alquiler por miedo a ser inquiokupadas, ocupadas, intervenidas". De hecho, según la líder regional, son muchos los propietarios que "prefieren pagar todos los impuestos de este mundo" con tal de "no perder sus casas". El resultado de esta política, a su juicio, "lastra un tercio de la vivienda en alquiler en nuestro país".

Así, con este escenario sobre la mesa, Ayuso ha pisado el acelerador y ha presentado su Plan de Choque de Vivienda para los dos próximos años. Según ha explicado, se resume en un paquete con 15 medidas y una nueva Ley de Medidas Urgentes que promete más de 15.000 viviendas a precios asequibles en los próximos cuatro años. El objetivo: reducir costes, ganar suelo y construir sin trabas.

"Esta es una gran prioridad que no queremos abordar desde el sectarismo ni la ceguera", ha advertido Ayuso, que ha defendido una estrategia con todos los que conocen "mejor que nadie" donde está el problema de la vivienda.

Y la receta llega con cifras concretas: 20% más de densidad y 10% más de edificabilidad por parcela, sin tener que tocar el planeamiento urbanístico. En la práctica, ha abreviado la Comunidad de Madrid, esto significa más viviendas en menos tiempo y sin atascos burocráticos.

La nueva ley también permitirá levantar vivienda protegida en suelos privados y reconvertir oficinas y hoteles en pisos. Además, cada vivienda solo necesitará una plaza de garaje, y no una y media como hasta ahora, lo que reducirá los costes de construcción de forma notable.

El plan amplía además el Plan Vive, que alcanzará 14.000 viviendas en más de veinte municipios, y el Plan Vive Solución Joven, con 1.000 hogares nuevos destinados a menores de 35 años. En esta parte, Ayuso ha recordado que Madrid concentra el 53% de toda la vivienda protegida que se construye en España.

Entre las medidas estrella figura la creación de una Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda para atender de forma directa a los madrileños, así como la ampliación del programa Mi Primera Vivienda, que sube el límite de edad a 50 años y se extenderá también a obra nueva. Tal y como recogen desde la CAM, hasta ahora, más de 5.000 familias han podido acceder a una hipoteca gracias a los avales regionales.

Se refuerzan también los incentivos del Plan Alquila con el objetivo de animar a los propietarios a poner en alquiler pisos que se encuentran actualmente fuera de mercado.

A todo ello se suman iniciativas sociales como el Plan Comparte Intergeneracional, que unirá a jóvenes y mayores "para que puedan pasar más tiempo juntos" y combatir "la soledad, una de las pandemias más silenciosas de nuestra sociedad". La Agencia de Vivienda Social, por su parte, sumará 500 nuevos hogares para familias vulnerables.

En paralelo, el Gobierno autonómico impulsará la nueva Ley del Suelo LIDER, pensada para destrabar proyectos urbanísticos y dar seguridad jurídica a inversores y ayuntamientos. También pondrá en marcha una Aceleradora Urbanística para ayudar a los municipios a movilizar suelo y acelerar licencias, a la vez que un Consorcio público-privado en Leganés que levantará 4.300 viviendas.

Ayuso ha presentado estas medidas como parte de un "ambicioso" plan de choque que no es "un anuncio vacío" sino "una respuesta clara, concreta y valiente a un problema real y acuciante" como es el de la vivienda. "Mientras otros siguen instalados en el discurso, la Comunidad de Madrid actúa", ha defendido.