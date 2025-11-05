La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en el programa especial de La noche de Cuesta, de esRadio, que se ha celebrado este miércoles en directo desde el HUB232 de Las Rozas. Recibida con una gran ovación por parte del público, la presidenta ha comenzado su intervención respondiendo a la declaración de Félix Bolaños, que pidió "disculpas para Ángel Víctor Torres por haberle difamado".

"Están delinquiendo a tanta velocidad que ya me tengo que dejar los plenos para la madrugada del jueves, porque de aquí a mañana van a salir siete escándalos más", ha comenzado afirmando Ayuso sobre las declaraciones de Bolaños.

En un contexto en el que el Gobierno y todo el entorno de su presidente están acechados por los escándalos de corrupción, la presidenta madrileña ha afirmado que "la peor de las corrupciones es sobre quién sustenta el pacto de investidura, que es con Bildu, el brazo político del terrorismo en España. A partir de ahí, es corrupción en todos los sentidos, desde el primer día".

También ha advertido de que "no lo dejaron ni en pandemia, y de la manera más sórdida", asegurando que lo que más le preocupa al Ejecutivo es "un proyecto de guerra civilista" que, según ha dicho, "se refleja en los choques entre instituciones y en las imágenes de jóvenes enfrentados en las universidades".

El incumplimiento del Estado de Derecho

"Cuando no se cumple el Estado de Derecho, cuando no se cumplen las leyes, cuando no hay un mínimo de orden y respeto a todo lo demás, te encuentras con ministros que se piensan que son impunes", ha afirmado Ayuso.

En este sentido, la presidenta ha denunciado que "no se preparan ni las intervenciones ante los jueces, porque total, van a salir de esta amnistiados". "Es algo que no habíamos vivido en democracia", ha añadido, "y todo bajo el 'pero que no gobierne la derecha'".

La presidenta ha considerado que el actual Ejecutivo "ha levantado un muro guerracivilista para que no gobiernen los demás" e intenta "hacer odiosa media España para que cualquier delito o corruptela pese menos porque no gobierna la derecha". "Van a intentar que una parte importante de los españoles sea tan odiada que los otros digan: me da igual la corrupción, me da igual todo lo que está pasando… pero no gobierna la derecha", ha señalado, haciendo referencia a la gran polarización que existe a día de hoy en la sociedad española.

"Apelo al patriotismo de todos"

Cuestionada sobre cómo salir de esta situación, Ayuso ha respondido tajante: "Por supuesto, haciendo lo que corresponde a cada uno, y ahí apelo al patriotismo de todos: a que jueces, fiscales, periodistas… no digo que olviden cualquier activismo, simplemente que defiendan el Estado de Derecho, un país en convivencia y la verdad, y nada más que eso".

La presidenta ha insistido en que "hay que resistir, pelear, aguantar y confiar", pidiendo "votar por el cambio" en las próximas elecciones. Además, ha aprovechado para destacar la labor de su Gobierno en Madrid, recordando que "ayer inauguramos una nueva unidad de ELA, una de las enfermedades más crueles que existen", y ha lamentado que "esto quizás debería haber tenido más interés mediático, pero no va a ser así".

"Nos hemos convertido en el cajero automático del independentismo"

Sobre Cataluña, Ayuso ha subrayado que "Madrid se ha convertido en el cajero automático del independentismo y del Gobierno", aunque ha recalcado que la región seguirá "siendo un lugar de oportunidades, un espejo donde mirarse, donde contraponer políticas".

Por último, la presidenta ha terminado insistiendo en la necesidad de emprender profundas reformas en España si llegan al Gobierno en las próximas elecciones. Por ello, ha reivindicado eliminar "las leyes ideológicas sectarias, que están hundiendo a las empresas", y apostar por medidas que hagan más competitivas a las pymes. "Engaños del Congreso, fuera. Ley de Memoria Democrática, fuera. El estatuto del becario, fuera", ha enumerado la presidenta, convencida de que "hay que derogar, rehacer y construir por el bien de todos y para todos".