Isabel Díaz Ayuso: "Yo no había visto nunca a tantos periodistas del régimen faltando al respeto a los demás"

Durante su intervención en el programa especial de La noche de Cuesta, de esRadio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abordado el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta.

"Se ha hablado de todo esto como el caso Ayuso", ha recordado la presidenta, quien ha insistido: "He querido ser muy cauta estos días, no porque no tenga opinión, que os podéis imaginar que la tengo bien fundamentada, sino porque cualquier cosa que diga se vuelve en mi contra".

🔴 @IdiazAyuso en @lanochedecuesta: "Siempre se hablaba de todo esto como ‘Caso Ayuso’ y es que no es mi caso" "Pido que se sepa la verdad y se aplique la ley" pic.twitter.com/wKl29X7rci — esRadio (@esRadio) November 5, 2025

En este sentido, Ayuso ha explicado que "ayer simplemente manifesté mi respeto absoluto por las deliberaciones del Tribunal Supremo, y ya había prensa del régimen diciendo: 'ah, ahora va y defiende'. ¿En qué momento he insultado yo a los jueces?", se ha preguntado la presidenta. "¿En qué momento hemos faltado el respeto al Tribunal Supremo? Sois vosotros los que habéis entrado en un choque de trenes", ha añadido, acusando a determinados medios de "vivir del enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional, entre Génova o Sol y Moncloa".

Periodistas faltando el respeto

En este contexto, presidenta ha sido tajante: "Yo no había visto nunca a tantos periodistas faltando el respeto al trabajo de los demás, los del régimen, por cierto, que son verdaderas cargas públicas, no cargos públicos, porque cobran tres veces lo que yo algunos y no asumen ningún tipo de responsabilidad".

Ayuso ha asegurado que su única aspiración es "que se sepa la verdad y que se aplique la ley", subrayando: "Asumiré lo que tenga que ser, porque además es que no es mi caso. No tengo absolutamente nada que ver".

Para la presidenta madrileña, lo que está ocurriendo "es un abuso del poder y de las instituciones", advirtiendo de que "no es un particular, es el Estado de Derecho de todos los que estamos aquí". En su reflexión final, Díaz Ayuso ha alertado de que "a cualquiera que se cruce con un Gobierno le va a pasar lo mismo", en alusión al uso partidista de las instituciones y al clima político de enfrentamiento.