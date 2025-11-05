José de la Uz, alcalde de Las Rozas: "En Las Rozas disfrutamos de un modelo que genera empleo e inversión"

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha intervenido en el programa de esRadio La Noche de Cuesta, emitido desde Las Rozas, donde ha reivindicado el modelo económico, social y de seguridad de su municipio como ejemplo de buena gestión dentro de la Comunidad de Madrid.

Durante la conversación, Cuesta ha destacado que Las Rozas "es la tercera ciudad de toda la Comunidad de Madrid en número de empresas, con 10.518, la segunda en startups, el décimo polo tecnológico de toda España y top cinco en empresas Gacela". Además, ha subrayado que "la tasa de paro es espectacular, porque la tienen por debajo de la media de la Unión Europea, con un 5,4 %".

Ante estos datos, De la Uz ha afirmado que "transparencia total y rendición de cuentas, que es lo que sabemos hacer aquí", y ha subrayado que los buenos resultados del municipio son fruto de "muchos años de trabajo continuado con políticas liberales, de libertad, donde no hay injerencia, donde se gestionan los recursos públicos con austeridad y cercanía al ciudadano".

Seguridad reforzada con inteligencia artificial

El alcalde ha explicado que Las Rozas se ha convertido en un referente en materia de seguridad gracias a la implantación de un sistema de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial. "Han venido hasta 70 alcaldes a ver las cámaras y se están implantando en otros municipios. Desde 2017, la delincuencia se ha desplomado un 70 %", ha asegurado De la Uz.

El regidor ha insistido en que el sistema "no vigila a los vecinos, sino que permite esclarecer delitos en cuestión de minutos gracias a la tecnología", y ha recordado que "Las Rozas fue el primer municipio de España en el que la Guardia Civil utilizó este modelo". De la Uz también ha mostrado su malestar por el polémico acto de la directora de la Guardia Civil, al que ha calificado de "absolutamente impresentable": "Soy hijo del cuerpo, y se me han rasgado las vestiduras al ver esa falta de respeto", ha declarado.

Innovación al servicio del ciudadano

Durante la entrevista, el alcalde ha puesto en valor el trabajo realizado desde Las Rozas Innova, el hub de innovación tecnológica municipal. "Creemos que la tecnología puede transformar la gestión y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha explicado.

De la Uz ha destacado que el uso de plataformas inteligentes ha permitido un importante ahorro energético: "El año que viene pagaremos la mitad de la factura de energía, con un ahorro de dos millones de euros gracias a los sensores urbanos". Además, ha recordado que los vecinos disponen de "casi 500 trámites telemáticos para no tener que desplazarse al ayuntamiento si no quieren".

Compromiso con la familia y la natalidad

En el ámbito social, el alcalde ha defendido la recuperación del cheque bebé de 1.000 euros para nacidos y adoptados en 2024 y 2025. "Aquí en Las Rozas apostamos por la vida, por la familia y por la natalidad. Por eso recuperamos esta ayuda, que ya habíamos aplicado antes", ha señalado.

De la Uz ha recordado además la historia de la "cigüeña María", símbolo del municipio: "En los años 60, la cigüeña se cayó de la torre, se rompió un ala y los vecinos la cuidaron. Desde entonces forma parte del escudo de la ciudad".

Vivienda y política fiscal moderada

Respecto al acceso a la vivienda, el regidor ha explicado que el plan urbanístico vigente data de 1994 y "está agotado", lo que ha provocado una fuerte presión sobre los precios. "Estamos construyendo 545 viviendas en régimen de alquiler asequible y el año que viene sacaremos otras 200, gracias a las medidas de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha detallado.

También ha criticado la imposición de la tasa estatal de residuos, que para Las Rozas supone tres millones de euros anuales: "No necesitamos esa tasa, pero tenemos la obligación legal de aplicarla. Aun así, nuestros vecinos pagan menos que en municipios gobernados por la izquierda: 88 euros frente a más de 200 en Coslada o Fuenlabrada".

De la Uz ha defendido que el objetivo de su equipo es "atenuar el impacto fiscal y seguir ofreciendo libertad y servicios de calidad a los vecinos". En el tramo final de la entrevista, el alcalde ha hecho un llamamiento a "recuperar el prestigio de las instituciones y la libertad de los ciudadanos". "No hay más balas en la recámara. Hay que darle la vuelta a la situación, porque si no, el país se va por el desagüe. Queremos mucha España y vamos a defenderla", ha concluido.