Madrid

Las leyes que Ayuso quiere derogar cuando el PP llegue al Gobierno

Díaz Ayuso propone eliminar preceptos que considera sectarios: desde la Ley de Memoria hasta el estatuto del becario para reactivar España.

Libertad Digital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de esRadio en el programa especial de La Noche de Cuesta para hablar de la actualidad y para desgranar parte del programa que el Partido Popular llevará a cabo si desaloja a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Ayuso ha asegurado que "hay que reformar tanto en este país, rehacer tantas cosas en tantos aspectos" y se ha puesto a detallarlas entre los aplausos del público que llenaba el recinto.

Entre ellas, leyes ideológicas sectarias que están hundiendo las empresas, reformas profundas para hacer más competitivas a las pymes que ya no aguantan más" y ha seguido: "pinganillos del Congreso, ¡fuera!; Ley de Memoria Democrática, ¡fuera!; el estatuto del becario, ¡fuera!, porque a este paso van a dejar este país sin becarios".

Aludiendo a Benito Pérez Galdós ha dicho que la situación de España "es como los Episodios Nacionales" y que es mucho "lo que hay que derogar y lo que hay que rehacer y reconstruir por el bien de todos y para todos", ha concluido la presidenta regional.

En España

