Almeida cierra la discoteca Teatro Barceló por incumplir el aforo

La discoteca Teatro Barceló deberá bajar la persiana por incumplir el límite de aforo en repetidas ocasiones. La orden de cierre temporal, que llega del Ayuntamiento de Madrid y se prolongará durante los próximos doce meses, se ha emitido tras las varias inspecciones de la Policía Municipal el mítico local situado en pleno Tribunal.

En dichas visitas, los agentes constataron que el número de asistentes en el interior del establecimiento era significativamente superior al permitido en la licencia, que se sitúa en 900 personas.

Concretamente, como ha explicado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se sucedieron dos inspecciones en diciembre del año 2022, "con un exceso de aforo de más de 1.500 personas en la sala", y otra más en febrero del 2023, en la cual, según ha asegurado, se encontró el mismo número.

Tras las inspecciones, la Agencia de Actividades (ADA), dependiente del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, emitió la orden la pasada semana. Sobre esto, la portavoz municipal ha añadido que desconoce "exactamente en qué momento está esa tramitación de expediente", aunque ha aclarado que, "en principio", son seis meses de cierre "por cada una de esas superaciones de aforo".

Por su parte, según ha adelantado el mencionado diario, los responsables de Barceló han presentado este pasado miércoles un recurso contencioso administrativo ante un juzgado de Madrid con el objetivo de obtener la suspensión cautelar de la clausura.