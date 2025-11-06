Almeida cierra la discoteca Teatro Barceló por incumplir el aforo

La discoteca Teatro Barceló deberá bajar la persiana por incumplir el límite de aforo en repetidas ocasiones. La orden de cierre temporal, que llega del Ayuntamiento de Madrid y se prolongará durante los próximos doce meses, se ha emitido tras las varias inspecciones de la Policía Municipal el mítico local situado en pleno Tribunal.

En dichas visitas, los agentes constataron que el número de asistentes en el interior del establecimiento era significativamente superior al permitido en la licencia, que se sitúa en 900 personas. De forma específica, según ha publicado El Mundo, en las noches inspeccionadas se llegaron a contabilizar unas 1.500 personas dentro de la sala.

Tras las inspecciones, la Agencia de Actividades (ADA), dependiente del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, emitió la orden la pasada semana. Por su parte, según ha adelantado el mencionado diario, los responsables de Barceló han presentado este pasado miércoles un recurso contencioso administrativo ante un juzgado de Madrid con el objetivo de obtener la suspensión cautelar de la clausura.