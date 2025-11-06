La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en el programa especial de La noche de Cuesta, de esRadio, que se ha celebrado este miércoles en directo desde el HUB232 de Las Rozas.

Desde allí ha denunciado la gran polarización que existe a día de hoy en la sociedad española y ha lamentado que el actual Ejecutivo haya "levantado un muro guerracivilista para que no gobiernen los demás". Por eso, ha apelado "al patriotismo de todos: a que jueces, fiscales, periodistas… no digo que olviden cualquier activismo, simplemente que defiendan el Estado de Derecho, un país en convivencia y la verdad, y nada más que eso".

También ha defendido el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid, por ejemplo con los enfermos de ELA o con políticas de vivienda frente a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al presidente Sánchez.

Y en ese punto ha querido mandar un saludo: "Saludo a todos mis seguidores de Moncloa que aprovechan para manipular todas mis entrevistas porque no hay una entrevista, declaración ni una intervención que no me retuerzan. Da igual lo que haga o lo que diga que conseguirán el minuto exacto del extracto para que tenga 24 horas en RTVE abriendo el novio de Ayuso o yo los titulares".