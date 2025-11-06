La "irresponsabilidad" de Sánchez con los Presupuestos "somete" a los de Almeida a "grandes incógnitas"

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, el equipo de José Luis Martínez-Almeida ha firmado este jueves sus propias cuentas para el año 2026: un total de 6.578 millones de euros—7.724 si se incluye el sector público—, que suponen un 4,8% respecto al año anterior. Según el propio Ayuntamiento de Madrid, se trata del presupuesto "más social", "más inversor" y en el que "más protagonismo tienen los distritos" hasta la fecha.

"Esto no debería ser noticia, pero lo es porque nosotros sí cumplimos con nuestra obligación. Lo es porque en otras administraciones no es así", ha subrayado la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esa idea se ha convertido en el eje del Consistorio durante toda la presentación: el Ayuntamiento cumple, pese a que el contexto dibujado por el Gobierno central haya complicado las cosas. Para la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, este escenario les ha obligado a elaborarlos "con grandes incógnitas" pues "hay muchos elementos que se fijan siempre por normativa básica" en los del Estado.

Entre ellas, la delegada ha mencionado incluso las retribuciones del personal municipal. "Este año habíamos previsto un 2% de retribución para todo el personal. No se ha podido aplicar porque no hay ningún decreto que diga por parte del Estado que lo pagamos. Con lo cual, no sé lo que pasará el año que viene", ha reconocido Hidalgo. A su juicio, "la irresponsabilidad del Gobierno de la nación somete a las distintas administraciones".

Pese a este panorama, el Ayuntamiento ha presumido de que se trata del presupuesto "más inversor desde el año 2008". En su plan, las inversiones alcanzan los 751 millones de euros repartidos en 655 proyectos, entre ellos la finalización del soterramiento de la A-5 o la mejora de grandes ejes como Castellana Norte.

"En la época de Carmena la inversión media era de 248 millones de euros, lo cual pone de manifiesto el esfuerzo que estamos haciendo", ha añadido la delegada de Hacienda, que ha defendido también que el área de Obras y Equipamientos —"el área delegada que más inversiones realiza"— contará con 654 millones de euros, donde entran 208 millones para la conservación de vías públicas o 56 millones para el Parque Ventas.

En el gasto social, el Gobierno de Almeida destinará 1.271 millones, 141 millones más que el año pasado. Y, por primera vez, "los distritos van a tener a su disposición más de 1.000 millones de euros" para atender directamente las necesidades de los vecinos.

En este punto, tanto Sanz como Hidalgo han insistido en que buena parte del esfuerzo irá para los barrios del Sur y Este (SURES), que alcanzarán los 559 millones, cuatro puntos más que el conjunto de distritos desde 2019.

Respecto a la deuda, Hidalgo ha apuntado a que "cuando acabe 2026 será de 1.519 millones, la cifra más baja de los últimos 20 años". Sobre esta, Sanz ha aprovechado para lamentar que "los ayuntamientos sean la hermanita pobre de las administraciones, a la que siempre se aprieta más para reducir la deuda, probablemente porque haya que hacer hueco a las deudas de las prebendas de otros".

El proyecto de presupuestos se elevará al Pleno en diciembre, tras el periodo de alegaciones. "El apoyo del alcalde ha sido total y definitivo", ha confirmado la delegada, que ha garantizado el diálogo con los grupos municipales de la oposición para estudiar "las enmiendas que sean factibles y mejoren el texto".