Qué hacer por la Almudena en Madrid: procesiones, conciertos y dulces gratuitos

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, celebrará la festividad de la Virgen de la Almudena con un completo programa de actividades gratuitas entre el 6 y el 9 de noviembre. Durante cuatro días, la capital se llenará de música, procesiones y actos tradicionales para rendir homenaje a su patrona.

El programa arrancará el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en la Catedral de la Almudena. El repertorio incluirá la suite sinfónica Scherezade de Nikolái Rimski-Kórsakov, una de las grandes obras del repertorio romántico ruso.

Durante todo el fin de semana, las salas de la red Madrid en Vivo ofrecerán 22 conciertos protagonizados por mujeres bajo el título Patronas 2025.

Día grande

El domingo 9 de noviembre, día grande de la festividad, se celebrará a las 11:00 horas la misa mayor en la explanada de la Catedral de la Almudena, seguida de la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por el entorno del templo. A la misma hora, el paseo del Prado acogerá el encuentro de gaitas y dulzainas, que reunirá a más de 200 músicos y bailadores de una decena de formaciones.

A partir de las 12:30 horas, en la plaza Mayor, se elaborarán y repartirán mil raciones gratuitas de la tradicional corona de la Almudena, un dulce creado en 1978 por la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid para rendir homenaje a la patrona y convertirla también en protectora del gremio de pasteleros.

Durante la mañana, la plaza Mayor acogerá también actuaciones musicales de ambiente castizo a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos. Entre las 12:30 y las 14:30 horas, esta agrupación interpretará una zarzuela goyesca y piezas de repertorio madrileño como chotis, pasodobles o seguidillas.

Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 horas, llegará el baile al mismo espacio con la asociación Francisco de Goya, dedicada a los bailes e indumentarias del siglo XVIII; Arrabel, centrada en la música y danzas castellanas del siglo XIX; y Alfredo Pobo, organillero y representante de los bailes castizos del siglo XX.

El broche final llegará a las 19:30 horas en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces ofrecerán un recital de zarzuela. El programa incluirá fragmentos de Luisa Fernanda, Doña Francisquita y El barbero de Sevilla. La entrada será libre previa reserva.