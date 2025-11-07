Hace solo unos días, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, advertía a la ministra Mónica García que publicara ya los datos oficiales de listas de espera porque "volveremos a demostrar que Madrid tiene las menores de toda España". Dicho y hecho. El Ministerio de Sanidad ha difundido hoy los datos a junio de 2025 y, efectivamente, la Comunidad de Madrid vuelve a situarse a la cabeza, con los mejores tiempos de todo el país.

Según el propio Ministerio, la capital lidera la clasificación con una media de 49 días de espera para una operación quirúrgica, muy por debajo de los 118 días de media nacional y a años luz de comunidades como Cataluña, donde la espera asciende a más del doble, situándose en los 148 días. También "muy por debajo del País Vasco, con 61 días; Canarias, con 109; o Castilla-La Mancha, con 116", ha cifrado la consejera.

De igual manera destaca la región en consultas externas, con 63 días de media, lejos de los tres dígitos que marcan territorios como Canarias o la propia comunidad catalana, donde los ciudadanos se ven obligados a esperar 49 días más que en Madrid.

Matute ha celebrado que los datos "vuelven a confirmar que el sistema sanitario madrileño es el más eficiente de España". "El porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses para una operación es del 0,5%, mientras que en Cataluña asciende al 30,3%", ha resaltado.

Según la CAM, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el total de pacientes en lista de espera ha aumentado un 42,5%, pasando de 584.000 en 2018 a más de 830.000 este verano.

En contraste, Madrid ha logrado reducir tiempos también en consultas, con una media de 63 días de espera en comparación a los 72 del anterior año. "Frente a los 112 días de Cataluña o 150 de Canarias y por muy por debajo de la media nacional situada en 96 días", ha añadido Matute.

"Aunque seamos la región con menores tiempos en las tres listas de espera, no nos conformamos y seguiremos trabajando para dar el mejor servicio a todos nuestros madrileños", ha asegurado la de Ayuso.

Solo hace cuatro días, precisamente Matute reprochaba a Mónica García su "falta de transparencia" por no publicar a tiempo estos datos y le pedía "trabajar y dejar de reclamar cosas" como los datos de los cribados de cáncer en la región.