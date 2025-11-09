Ayuso recibe el alta tras su "leve indisposición" durante la misa de la Almudena

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la Virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

El alta

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid que la ha atendido hoy, tras haber sufrido una fuerte gastroenteritis.

Díaz Ayuso fue trasladada esta mañana al centro sanitario por el SAMUR, tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en ese momento asistiendo a la Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este próximo martes, tras el puente festivo en la capital.