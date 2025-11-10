Madrid implantará un sistema de televigilancia para que los pacientes puedan recuperarse en casa

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha antes del verano Salud Digital Personaliz@, un sistema que usará tecnología inteligente para vigilar a distancia a pacientes en hospitalización domiciliaria, es decir, aquellos que pueden continuar su recuperación en casa. Gracias a sensores y dispositivos conectados en remoto, los médicos podrán seguir su evolución sin necesidad de que permanezcan ingresados en el hospital.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Digitalización, busca hacer más cómoda la recuperación, "minimizar el impacto familiar que supone un ingreso", reducir desplazamientos y acercar la atención sanitaria al hogar. Según el consejero Miguel López-Valverde, el plan "persigue transformar progresivamente la atención sanitaria y poner los últimos avances tecnológicos a disposición de los madrileños".

El sistema "facilitará la comunicación" con los profesionales mediante videollamadas, mensajes o cuestionarios, y usará dispositivos conectados (IoT) que medirán constantes como la temperatura, la tensión o el nivel de glucosa.

Los sanitarios podrán acceder desde una plataforma web a los datos de cada paciente, mientras que estos usarán una aplicación móvil para enviar la información y consultar su evolución. Todo estará integrado en la Tarjeta Sanitaria Virtual "para centrar los servicios de salud en un único canal", ha explicado López-Valverde.

Personaliz@ ofrecerá dos niveles de control: intensivo, con kits de monitorización que incluirán una tablet y sensores como termómetro, pulsioxímetro o tensiómetro; y no intensivo, para pacientes que introducirán manualmente sus datos y accederán a información y formación médica desde la app.

Además, un Centro de Soporte se encargará de supervisar el sistema, garantizar la correcta atención y ofrecer materiales de ayuda a los pacientes. Además, el programa incorporará juegos y retos motivacionales para fomentar hábitos de vida saludables.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 4,1 millones de euros y se incluye en el Plan de Atención Digital Personalizada 2026, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.