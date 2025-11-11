El delegado del Gobierno tilda de "provocación" el acto de Vito Quiles que la Complutense no autoriza

La Universidad Complutense de Madrid ha querido dejar las cosas claras a 24 horas del acto anunciado por Vito Quiles en el campus de Somosaguas que promete "teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas": no hay ninguna autorización.

En un comunicado difundido por la institución este martes, aclaran que "no existe ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios".

El centro recuerda además que cualquier actividad que se celebre en sus instalaciones "debe contar con la correspondiente autorización previa", un requisito que —añade— busca "preservar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las tareas académicas".

Desde la UCM defienden que la libertad de expresión debe ejercerse "siempre dentro del marco legal y académico" propio de las universidades públicas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado la convocatoria de Quiles como "una provocación más" que solo busca "provocar tensión", generar "situaciones de violencia" y que resulta "un flaco favor a la convivencia". Aunque reconoce que la gestión del evento depende de la universidad, advierte que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "están a disposición de lo que pida la universidad".

"Creo que la inmensa mayoría de los madrileños y madrileñas están a favor de la convivencia, de la libertad y no de las provocaciones que algunos buscan y que creo que deben de quedar a un lado", ha lanzado el socialista.

El propio Quiles ya tuvo que cancelar un acto similar el pasado 31 de octubre en Pamplona. En aquella previa, unos 300 radicales se enfrentaron a la Policía Nacional y resultaron heridos varios agentes y un periodista. Entonces, Quiles ya aseguró que la Policía le había alertado de que no podía "garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra".