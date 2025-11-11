La izquierda en bloque exige la dimisión de Matute tras los errores en la "comunicación" de cribados de cáncer de colon

La izquierda madrileña - con la ministra Mónica García al frente, cuya vuelta al ruedo político de la región suena desde hace tiempo- se ha volcado en tratar de desgastar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con los cribados de cáncer que se realizan en la Comunidad de Madrid.

PSOE-M y Más Madrid exigen desde hace algunos días que el Ejecutivo autonómico remita al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. La propia ministra envió un requerimiento la pasada semana a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que lo hagan, iniciando así el procedimiento legal que les obligue a entregar estos datos. El Gobierno central busca así escudriñar estos cribados para ver si detecta cualquier error que sirva para prolongar (y extender) el escándalo por los errores detectados en Andalucía.

Y en este contexto La Sexta informó el sábado de que el pasado febrero cerca de 571 madrileños recibieron cartas erróneas sobre los cribados de cáncer de colon en los que se les notificaban falsos negativos a pacientes que podían padecer la enfermedad y necesitaban más pruebas, e incluso a quienes aún no se la habían realizado.

Desde la Consejería de Sanidad dirigida por Fátima Matute aclararon que "nunca hubo ningún error de diagnóstico en los resultados de las pruebas de los pacientes" y que los resultados correctos "siempre" estuvieron en su historia clínica. La "incidencia" que se produjo fue en la comunicación de los resultados por carta que recibieron aproximadamente 500 de estos pacientes, reconocieron.

"Desde el momento en el que la empresa responsable de enviar las cartas notificó la incidencia (el 5 de febrero), se contactó con todos y cada uno de estos pacientes por vía telefónica, SMS, o bien a través de los profesionales sanitarios de Atención Primaria", aseguraron. En el plazo de una semana, del 5 al 12 de febrero, esta situación quedó "completamente resuelta" y todos aquellos pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido, quedando resuelta asistencialmente su situación. Además, añadieron, "en ningún momento ningún proceso clínico se vio alterado, ni hubo tampoco alteración en la realización de las pruebas complementarias que se necesitaban".

Incluso los profesionales sanitarios contactaron con "al menos 200 de estos pacientes" comunicándoles los resultados correctos y que constaban en su historia clínica antes de que la empresa notificase su error, añadieron. La Comunidad de Madrid reiteró nuevamente la confianza absoluta en este programa con más de ocho años de trayectoria y que solo en 2024 realizó más de 350.000 pruebas. "Los ciudadanos pueden estar seguros de la fiabilidad de este proceso".

Pero este martes, tras la Junta de Portavoces que se celebra en la Asamblea, la izquierda ha salido en bloque a exigir la dimisión de la consejera Matute, mientras que Vox ha censurado que el sistema sanitario de la región está "degradado" a unos niveles "nunca vistos".

"Con el cáncer no se juega y ante una negligencia patente toca que la consejera Fátima Matute asuma responsabilidades y dimita por ser la responsable política de un fallo que nunca debería haberse producido", ha subrayado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la Cámara de Vallecas. "La comunicación errónea de resultados genera una falsa tranquilidad al paciente y retrasan el inicio de tratamientos vitales. Si la consejera es incapaz de reconocer y reparar el error, si no audita el procedimiento completo para garantizar que no se han producido errores y si persiste en su negativa de entregar los datos al Ministerio de Sanidad, entonces es que no está a la altura y debe dimitir hoy mismo", ha insistido.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado al PP ante la "falta de financiación de lo público" y por utilizar "un lenguaje deshumanizador que intenta blanquear una pésima gestión". Al hilo, la socialista ha reclamado la comparecencia de la consejera de Sanidad así como su cese. Ha insistido en que el dinero de los madrileños "se está desviando a las empresas privadas" y ha reclamado que se destine a los hospitales públicos que "tienen quirófanos y que tienen consultas que están cerradas por las tardes por falta de financiación".

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha censurado que el Gobierno de Ayuso admitiese "el fallo en un día festivo" para que "nadie se enterara" y alertado de que esta situación "demuestra" que el sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid está "degradado a unos niveles nunca vistos".

"Hemos presentado distintas iniciativas para conocer en qué situación se encuentran los cribados de cáncer en nuestra región tras conocer el error de los cribados de cáncer en Andalucía y la respuesta del Partido Popular ha sido o impedir que se tramiten nuestras preguntas o directamente no contestar", ha apuntado.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, ha recordado que "no fue un error en el diagnóstico, sino en la comunicación" y que "no interfirió de ninguna manera con el procedimiento clínico". "Fue un error que se resolvió en una semana. Se contactó en esa semana con los pacientes afectados de forma correcta y por lo tanto no hubo ningún retraso ni en la valoración ni en la ejecución de las pruebas médicas para estos pacientes. No hay caso", ha recalcado.

En este sentido, Pache ha cargado contra la izquierda por "protestar y buscar fantasmas donde no los hay" y ha vuelto a insistir en que los pacientes "estuvieron siempre perfectamente atendidos" y que los médicos "tuvieron todos los datos y no se retrasó ninguna prueba clínica".