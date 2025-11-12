El delegado del Gobierno blinda la Complutense ante el intento fallido de Vito Quiles de celebrar su acto

A primera hora de la tarde de este miércoles, decenas de furgones policiales han blindado las calles que rodean las facultades de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Solo uno de los accesos al campus ha permanecido abierto y el paso se ha limitado a quienes mostraban el carné universitario o de prensa. Allí, dos grupos antagónicos han esperado la llegada de Vito Quiles, que había prometido un acto que, finalmente, no ha llegado a celebrarse.

De un lado, unas 150 personas aproximadamente, con banderas de España y alguna de Falange, se han concentrado en una rotonda cercana al campus coreando gritos contra Pedro Sánchez. Eran los seguidores de Quiles.

En el interior del campus, otro grupo similar en número —aunque más organizado— se ha apostado frente a la Facultad de Psicología portando una pancarta con el lema "Fuera fascistas de la universidad" y entre cánticos contra Ayuso, Almeida y el propio Quiles.

Entre ambos, un amplio cordón policial ha impedido en todo momento cualquier contacto directo. Un despliegue que parece responder al precedente de Pamplona, donde hace apenas unas semanas un acto similar convocado por Quiles se saldó con graves altercados entre radicales y con varios agentes de la Policía Nacional heridos, además de un periodista.

Pasadas las cinco de la tarde, hora prevista para el acto, Quiles ha llegado a los alrededores del campus, donde le esperaban seis o siete guardaespaldas. Aunque sus seguidores le han recibido con aplausos y vítores, apenas ha podido avanzar unos metros antes de ser apartado por un grupo de agentes.

Durante unos cinco minutos, ambos han mantenido una conversación en la que, según se ha intuido, el periodista ha tratado de obtener permiso para acceder al interior del campus. Y es que, el intento de celebración se ha producido un día después de que la UCM publicara un comunicado desautorizando expresamente la convocatoria al no existir "ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios".

El delegado del Gobierno blinda la Complutense ante el intento fallido de Vito Quiles de celebrar su acto pic.twitter.com/fYz5sBfCrv — Libertad Digital (@libertaddigital) November 12, 2025

Ante la negativa de los agentes, que han procedido incluso a cortar la carretera para mantener el orden, Quiles ha improvisado su discurso en la misma rotonda. Allí ha asegurado que la Complutense "sí conocía el acto" y que existían intercambios de correos con la institución, aunque esta lo haya negado. "Que no nos dejen entrar en una universidad pública que pagamos todos es la evidencia de que España no es una democracia plena", ha denunciado.

También ha cargado contra el dispositivo policial de la Delegación del Gobierno, al que se ha referido como "mastodóntico". "Me llama mucho la atención que la policía se haya puesto los cascos por un grupo de chavales. No es vuestra culpa, pero os obligan a hacer un ridículo espantoso", ha lamentado, dirigiéndose a la veintena de agentes que rodeaban al grupo.

"El otro día en Pamplona había abertzales y había tres lecheras. Es muy grave. Venimos a cumplir nuestro derecho de reunión. Es una vergüenza esto", ha contrapuesto también.

Tras un speech de más de treinta minutos, Quiles ha sido escoltado por sus guardaespaldas y un cordón de agentes hasta su vehículo. Con ello, la concentración se ha disuelto sin incidentes.

Más tarde, en sus redes sociales, ha vuelto a referirse al dispositivo. "No he visto nada igual en la vida. Cientos de policías y decenas de furgones para aislar una charla pacífica con estudiantes fuera de la Complutense. Es criminal y es de dictadura bananera lo que han hecho con España", ha escrito.