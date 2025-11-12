Las escasas comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados se han vuelto completamente predecibles y si hay un tema al que recurre de forma inalterable es su ataque a Isabel Díaz Ayuso, ya sea a su entorno o a su gestión política.

Y este miércoles tocó lo segundo. Pedro Sánchez comparecía para hablar del último Consejo Europeo y de las investigaciones que afectan a su Gobierno pero convirtió su intervención en una sucesión de críticas a los servicios públicos que gestionan los gobiernos del Partido Popular en las distintas autonomías. La Comunidad de Madrid es un "gran casino en el que siempre gana Quirón y pierden los ciudadanos", lanzó.

"Hoy uno de cada tres euros del gasto madrileño en salud va a concierto con clínicas privadas", afirmó también. Según Sánchez, para hacerse una ecografía en Madrid hay que "esperar dos años" y "las citas se dan a las tres o las cuatro de la mañana".

La primera en contestar fue la consejera de Sanidad, que atendió a los medios de comunicación justo antes de participar en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud que retoma el debate sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix con la ministra Mónica García.

"Miente, señor Sánchez"

"Desde luego, lo que puedo decir es que el presidente del Gobierno miente; miente, señor Sánchez, en lo referente a Madrid", replicó tajante Fátima Matute para quien el jefe del Ejecutivo lo que pretende es tapar el "escándalo" del juicio al fiscal general que justo en paralelo celebraba hoy su última sesión.

"Miente, señor Sánchez, cuando dice que derivamos dinero para privatizar la sanidad. El que está desguazando la sanidad es usted porque ha disminuido en un 50% el presupuesto a sanidad y está publicado en el Ministerio de Hacienda. De 3.225 millones en 2023 a 1.722 millones, ¿qué habla usted de los 40.000 millones que les da a las comunidades autónomas? Es absolutamente mentira", sostuvo con datos y cifras la consejera madrileña. "El que está desguazando la sanidad es usted porque en la Comunidad de Madrid hemos aumentado 2.200 millones desde que está gobernando Isabel Díaz Ayuso. Y, desde luego, el 90% va a hospitales de titularidad pública de gestión directa y el 10% de gestión indirecta".

Pedro Sánchez también fue replicado desde la Puerta del Sol: "O hay un desconocimiento absoluto o directamente está mintiendo en sede parlamentaria", dijo el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.

Desde la Comunidad de Madrid defienden que existen varios indicadores que demuestra que la de Madrid "es la mejor sanidad pública" de España. Por ejemplo, los principales rankings sanitarios de referencia nacionales e internacionales sitúan a los hospitales públicos madrileños como los mejores de España -6 de los 10 primeros- y entre los más excelentes del mundo. Por otro lado, la satisfacción de los madrileños con su sanidad alcanza su nivel más alto en 2025, según un estudio de IPSOS sobre la sanidad pública en España.

Además, Madrid revalida su liderazgo entre las comunidades autónomas con menor tiempo de espera para una operación quirúrgica: sólo 49 días frente a los 148 días de la sanidad catalana "gestionada por un Gobierno del PSOE".

En cuanto a inversión, desde la Puerta del Sol destacan que Madrid ha incrementado en casi 3.000 millones su inversión en la sanidad pública, a la que dedica el 36% del total de su presupuesto para 2026 y, además, invierte más de 300 millones en la modernización de sus infraestructuras sanitarias públicas, con 24 nuevos centro de salud ya en obras y otros 4 cuya construcción comenzará próximamente en municipios de la región.

Destacan también que es líder de España en atención a pacientes de ELA con el Hospital Zendal y la próxima construcción del primer centro del mundo para esta enfermedad. En 2025 comienza también la construcción de la Ciudad de la Salud, el complejo publico sanitario más grande de Europa con una inversión de 1.000 millones de euros y que albergará las futuras instalaciones del Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma.

Asimismo, Madrid lidera la formación sanitaria en España con más de 2.000 plazas de Médico Interno Residente y estos MIR eligen los hospitales de la región para formarse. La región es pionera en múltiples avances médicos internacionales, como el tratamiento para curar la leucemia en niños con la terapia CAR-T. Y atiende el 40% de las patologías oncológicas complejas de toda España. También es la única región de España que realiza todo tipo de trasplantes en sus hospitales públicos tanto para adultos como para niños.